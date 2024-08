She No More se alza con "Voice for the Voiceless", un concierto que marcará un hito en el rock mexicano

La Ciudad de México se vestirá de gala para un evento que promete quedar inscrito en la historia del rock nacional. She No More, la banda de rock metal activista que ha capturado la atención del público con su potente combinación de música y mensaje, y presentará en vivo su esperado álbum "Voice for the Voiceless" en el icónico Foro La Paz, al su de la ciudad capital.

La noche promete ser inolvidable, con She No More entregando un setlist cuidadosamente curado que no solo incluirá todos los tracks de "Voice for the Voiceless", sino también algunos de sus éxitos más queridos por sus seguidores. La banda ha preparado un espectáculo que llevará a los asistentes por un viaje emocional y reflexivo, donde hará vibrar a su público con un mensaje claro: la música es un arma poderosa contra la apatía y el silencio.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación en vivo de "Podré Escapar", el sencillo más impactante de "Voice for the Voiceless". Este tema, que aborda el doloroso problema de la trata infantil, será acompañado por el estreno del video oficial, un elemento central del evento que busca concienciar y movilizar a la audiencia. La interpretación de "Podré Escapar" promete ser uno de los puntos álgidos del concierto, con la banda entregando una actuación que seguramente resonará en los corazones de todos los presentes.

El concierto de She No More se perfila como una ceremonia de empoderamiento

Además de "Podré Escapar", el público podrá disfrutar de otros temas poderosos del nuevo álbum, como "Burn It All", una confrontación directa a la violencia de género, y "Now This", una crítica mordaz a la insensibilización promovida por los medios de comunicación. El concierto se perfila como una ceremonia de empoderamiento, donde la música servirá como vehículo para las luchas que She No More ha abanderado desde sus inicios.

La producción del evento ha sido diseñada con el máximo cuidado para potenciar el mensaje de cada tema. El equipo de She No More ha colaborado con expertos en iluminación y visuales para crear un espectáculo inmersivo, donde cada detalle contribuirá a llevar la experiencia del álbum al siguiente nivel.

¿Qué artistas colaboran con She No More?

El concierto contará también con la participación importantes invitados, Esthibaliz Rojas de Erszebeth, las Hembra Alfa, Pam Oscos de Sever the Light, y y la guitarrista Sof Simons se unirán a She No More en el escenario para enriquecer aún más la propuesta del evento. Estas colaboraciones subrayan el espíritu de comunidad y colaboración que define a la banda, y refuerzan la idea de que el cambio social es una labor colectiva en la que todos deben involucrarse.

El lanzamiento de "Voice for the Voiceless" a través de este concierto es mucho más que un acontecimiento musical; es una convocatoria a la reflexión y a la acción. She No More ha demostrado una y otra vez que su música no es solo entretenimiento, sino un llamado urgente a no ser indiferentes ante las injusticias que nos rodean.

Además, durante el concierto se presentará el video del su sencillo “Podré Escapar”, un tema valiente que aborda la trata y prostitución infantil, dolorosa realidad y parte de las temáticas presentes en la obra de She No More, especializados en dar voz a quienes se la han quitado.

