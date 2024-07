"Desiertos Cinemáticos" la exposición gratis en la CDMX que nos da la visión de Japón de Daniel Anguiano

El próximo 18 de julio, la Leica Gallery en Polanco será testigo de la inauguración de "Desiertos Cinemáticos", una exhibición fotográfica de Daniel Anguiano en México. Esta muestra promete una experiencia visual del director de fotografía durante sus dos viajes a Japón, en 2019 y 2024. Para entender mejor su visión, El Heraldo de México platicó con él.

Daniel Anguiano, nacido en la Ciudad de México el 19 de febrero de 1989, es un destacado director de fotografía que ha trabajado en cortometrajes, largometrajes, videos musicales y comerciales tanto en México como en el extranjero. Egresado de la Université Paris I Pantheon-Sorbonne en 2012 y del Centro de Capacitación Cinematográfica en 2018, Daniel ha desarrollado una visión única que se verá reflejada en las 14 fotografías que componen "Desiertos Cinemáticos".

Registro de lo efímero

¿Qué es lo que atrajo a Daniel de Japón?

"Esta exposición es un retrato de la cotidianidad de Japón y cómo logré capturar mi visión de ese país", explicó. Daniel mencionó que hubo diferencias notables entre sus dos viajes, especialmente debido al impacto de la pandemia. "Tenía miedo de que en el último viaje, ahora en el Japón post pandémico, hubiera muchísima gente y cambiara un poco el estilo de fotografías que buscaba. En 2019, Japón estaba un poco más calmado, no había tantos turistas. Sin embargo, logré encontrar lugares tranquilos y vacíos donde me sentía cómodo", comentó.

La soledad y el entorno de la sociedad del “país del sol naciente” juegan un papel crucial en su trabajo. "Para mí, la fotografía es una mezcla de la atmósfera, el ambiente y el personaje. Quería juntar todo eso. Durante el viaje, tomé alrededor de tres mil fotos, de las cuales sólo 20 que considero increíbles. Es un proceso de prueba y error", añadió.

"Siempre me ha atraído mucho Japón por su comida, su cultura cinematográfica, musical y literaria. La primera vez que fui, me enamoré del lugar, del orden y de cómo todo funciona, en contraste con la Ciudad de México que es más caótica… Organicé este viaje con mi novia, que nunca había ido a Japón. Fue una oportunidad para volver a un lugar que amo y tomar más fotos para la exposición", dijo.

¿Qué es lo más complicado de tomar fotografías en Japón?

A pesar de las dificultades, Daniel encontró la manera de superar los desafíos y capturar imágenes únicas. "El mayor desafío está en uno mismo, salir a la calle con la cámara y pasear. Aunque teníamos el objetivo de turistear, también quería tomar fotos. Había momentos en los que solo me concentraba en esperar el momento adecuado para capturar la foto perfecta", comentó.

Daniel enfatiza la importancia de evitar los lugares comunes y buscar ángulos únicos. "Los turistas siempre están en los mismos lugares, pero si te alejas un par de calles, encontrarás lugares vacíos y momentos perfectos para fotografiar", explicó. La inspiración de Daniel proviene de diversas fuentes: "Veo muchas fotografías de autores del pasado y trato de hacer cosas diferentes. En el cine, cada proyecto es distinto, lo que me obliga a cambiar y ver las cosas de otra manera. En la fotografía, hago lo mismo, experimentando con diferentes técnicas y estilos", compartió.

En cuanto a su equipo, Daniel utiliza una cámara Leica M10-P con lentes de 28mm, 35mm y 50mm, algunos de los cuales datan de los años 70. "Me gusta la tecnología manual porque me hace sentir que controlo más la imagen. La combinación de lentes antiguos y modernos ofrece una textura y colorimetría únicas", explicó.

¿Qué es lo que sigue para Daniel Anguiano?

"Me gustaría hacer un libro con estas fotos. Ver las imágenes impresas es una experiencia diferente, se siente la tangibilidad que se ha perdido en la era digital", expresó. En cuanto a nuevos destinos, Daniel tiene muchos lugares en mente. "Me encantaría visitar Islandia, la Patagonia en Argentina, y también explorar más de México. Nuestro país tiene cosas impresionantemente bellas y particulares, y me gustaría capturarlas y compartirlas", comentó.

Para aquellos interesados en la fotografía, Daniel ofrece un consejo claro: "Consigue una cámara y sal a la calle a tomar fotos. El ojo es como un músculo que necesita ejercitarse. Practica, ve referencias y sal de la rutina. Incluso salir y ver… La foto es una herramienta para capturar lo que tú ya ves", recomendó.

"Desiertos Cinemáticos" promete ser una exposición que no solo muestra la belleza de Japón a través de la lente de Daniel Anguiano, sino que también invita al espectador a experimentar la tranquilidad y las historias detrás de cada imagen. La exposición estará abierta al público de lunes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas, en Leica Gallery Polanco. La entrada es gratuita, estará hasta el 2 de septiembre.