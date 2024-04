El mundo mazateca de Filogonio Naxín llega a Estados Unidos

El artista oaxaqueño Filogonio Naxín, tras ser parte de un programa de residencias artísticas del Departamento de Arte de la Universidad de Virginia en la Galería Visible Records, en Estados Unidos, presenta hoy la muestra "Ngasundiera Naxín, a fragment of the cosmos”, conformada por obras monumentales en técnicas acrílico, collage y obra gráfica, cuyo punto de partida es el cosmos del universo que nos provee de todo lo que gozamos y disfrutamos como vida.

"Mi trabajo es muy explosivo, espontáneo, es decir, no me da miedo trabajar en el lienzo, en cuanto empiezo los trazos se generan las formas. De modo que cuando llegué a Virginia, solicité los materiales y comencé a construir lo que quería; partí de la idea del azul y se fue desarrollando el concepto del universo y del cosmos, por eso el azul es color dominante de esta serie, en la que también está presente lo que he hecho: hablar de la comunidad mazateca a la que pertenezco", explica en entrevista.

Foto: Filogonio Naxín

Un elemento a destacar en esta nueva serie es que incorpora rostros y siluetas humanas, esto ha sido muy poco utilizado por Filogonio, ya que sus protagonistas suelen ser animales fantásticos y paisajes mazatecos que a su particular estilo externa como reconocimiento a la naturaleza.

Sigue leyendo:

Exhiben el crecimiento de la gran urbe a lo largo del tiempo

Ofrecen un panorama de la literatura francesa contemporánea

Capesinos, los protagonistas de su obra

En esta ocasión los protagonistas son los campesinos y las campesinas que dan todo su trabajo para procurar la alimentación de las personas.

Así, dice, el pueblo, la infancia, los personajes de su comunidad, también son fundamentales en su obra. "No me interesaban los rostros, no hay ojos, por ejemplo, pero sí quería siluetas, máscaras, figuras humanas, campesinos, danzantes mazatecos que se integran al universo", dice el artista.

Foto: Filogonio Naxín

Otra de las ideas que desarrolló fue la del hombre sagrado, que en el mundo mazateco es un venado con pies de mujer y de hombre.

"En esta obra aparecen también los cerros de la cultura mazateca; a la gente les ha gustado la pieza porque es muy cósmica, con detalles y mensaje de la cosmovisión mazateca, con un árbol de la vida, huehuentones, entre otras cosas", añade.

La residencia de Naxín comenzó el 1 de marzo y concluye hoy con la inauguración de la exposición, que va a poder visitarse hasta el 31 de mayo, pero planea llevarla a otras ciudades de Estados Unidos y, en su momento, presentarla en México.

"Son obras que terminé en 30 días, estoy muy contento; ahora mismo estoy terminando otras piezas. Siempre he sido muy exigente y disciplinado, mi postura es la de proponerme a hacer algo y lograrlo, me concentro y no le tengo miedo a la pintura, me permito dejarme llevar por ella, creo esto es lo que hace que pueda seguir generando muchos trabajos", ataja.

DRV