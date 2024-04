Razones para ver la exposicicón de Damien Hirts en el Museo Jumex

El Museo Jumex es sede de una exposición que sin duda congregará cientos de personas. Se trata de la muestra "Vivir para siempre" del artista británico Damien Hirts, conocido como el "Enfant Terrible del Arte", por su rebeldía en torno a los cánones clásicos lo que al mismo tiempo lo convirtió en todo un rockstar del mundo del arte. En esta ocasión llega a México una recopilación de sus años de carrera artística.

Hirts, ahora es millonario, cada una de sus creaciones está valuada en millones de dólares, pero no siempre fue así, pues era un estudiante promedio de arte y sus trabajos nada excepcionales, sin embargo supo hacer lo que nadie más encontrar en el minimalismo y el caos la creación perfecta que rompía todas las estéticas establecidas. A pesar de haber sido rechazado de varias escuelas de arte persistió en su intento hasta que llegó al Goldsmiths College.

Su arte le ha dado la vuelta al mundo. Foto: Instagram @damienhirst

“..,fue en donde verdaderamente aprendí sobre el minimalismo, sobre el orden y el desorden, sobre el arte conceptual y el expresionismo abstracto y entendí que el arte no existe en sí mismo sino en la mente del que lo ve”, se lee en la publicación de la revista Estilo.

Su famoso cráneo desató controversia. Foto: Instagram

Si no eres fan del arte moderno hay motivos para visitar esta exposición, ya que tendrás oportunidad de conocer más de cerca toda la trayectoria de este polémico artista, desde sus inicios con gabinetes de farmacias, siguiendo por sus famosas vitrinas con toda clase de animales, la más famosa de ellas la que tiene un tiburón.

Otra de las razones que Hirts se puso a experimentar con materiales poco usuales, tal es el caso de un cráneo humano que perteneció a un hombre de 35 años que vivió en Europa entre 1708 y 1810. En "For the Love of God" llena el cráneo de diamantes, es una vencida a la muerte y una celebración de la vida. Cabe decir que este artista británico vivió un tiempo en México y se enamoró de la cultura mexicana en torno al Día de Muertos.