Los dinosaurios invaden la UNAM: todo lo que tienes que saber de la exposición en Universum

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido la sede de grandes exposiciones artísticas y culturales, un espacio que liga a la sociedad mexicana con actividades recreativas que recomponen el tejido social, y que fortalece a las juventudes e infancias.

En esta ocasión la Máxima Casa de Estudios le abre las puertas a una exposición conocida como "Dinosaurios entre nosotros", exposición que está organizada por el American Museum of Natural History de Nueva York con el apoyo del North Museum of Nature and Science, Estados Unidos; el Philip J. Currie Museum, Canadá; el Museo de Ciencias, Universidad de Navarra, España.

Dinosaurios entre nosotros revela que el velociraptor es “primo cercano de las aves”.

Foto: Cortesía Heraldo de México

Esta edición de Dinosaurios entre nosotros estuvo a cargo del Dr. Akinobu Watanabe, investigador asociado del American Museum of Natural History y profesor asistente de anatomía en el New York Institute of Technology.

Horarios y fechas de la exposición de dinosaurios en la UNAM

La exposición estará abierta al público hasta diciembre de 2024, en la sala de exposiciones temporales del museo, ubicada en el edificio “A”, planta baja. Se podrá disfrutar con el boleto de acceso del museo. Los horarios son Miércoles a Domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

La exposición ofrecerá talleres para niñas y niños mayores de siete años, el último fin de semana de cada mes, a partir de enero. Además, la sala cuenta con videos en Lengua de Señas Mexicanas y audio-descripciones de todos los paneles gráficos y con previa reservación ofrecerá visitas guiadas para personas con discapacidad. Esta serie de actividades se publicarán a través de las redes sociales y la página principal de Universum.

170 millones de años dominaron los dinosaurios sobre la tierra.

Foto: Pixabay

La dirección del recinto universitario es la siguiente: Universum, Museo de las Ciencias está ubicado en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria, Coyoacán. Puedes llegar a través del Metro en la Estación Universidad de la Línea 3 y después tomar el famoso Pumabus que es gratuito.

Aspectos a destacar de la exposición

Una actividad para toda la familia

Foto: Heraldo Digital