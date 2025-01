¿Bruja guerrillera? El pasado combativo de Angelines Fernández antes de ser Doña Clotilde en "El Chavo del 8"

Uno de los personajes más importantes en el querido programa "El Chavo del 8" fue, sin duda alguna, la emblemática Doña Clotilde, quien con su representativo vestido azul y su obsesión por el amor de Don Ramón, le pusieron rostro a una de las brujas más queridas de la televisión nacional e internacional. Pero detrás de este personaje se encontraba la piel de Angelines Fernández, una actriz que antes de ser conocida como la "Bruja del 71" fue una mujer que luchó, que desafió los estereotipos de su época y que fue parte activa de los movimientos sociales y políticos de su tiempo.

Nacida en 1922 en Gijón, España, Angelines Fernández vivió su infancia y adolescencia en un contexto de represión política y social tras la Guerra Civil Española. Su familia se vio afectada por las consecuencias del conflicto, y desde temprana edad, Fernández desarrolló una conciencia crítica frente a las injusticias que veía a su alrededor, pues en un país dividido por el franquismo, la búsqueda de una voz para las mujeres era más que un desafío: era un acto de resistencia.

Y es que de acuerdo con historiadoras expertas, su paso por la memoria colectiva no solo está marcado por su talento artístico, sino por una historia personal de lucha y resistencia en los momentos más oscuros de la España franquista. A lo largo de su vida, Angelines demostró ser una mujer con una fuerte conciencia política, una militante que no se limitó a las luces del escenario, sino que se sumergió en las luchas sociales que definieron su tiempo.

El pasado combativo de Angelines Fernández después de la Guerra Civil Española

Para entender el impacto de la figura de Angelines Fernández, es necesario contextualizar su vida en la España de la Guerra Civil, un conflicto que dividió al país entre republicanos y franquistas, entre aquellos que luchaban por una democracia social y aquellos que querían imponer un régimen autoritario bajo el mando de Francisco Franco. Angelines, que desde joven se sintió atraída por las ideas republicanas y de izquierda, se unió al frente republicano a una edad temprana.

El destino de Angelines Fernández estuvo marcado por la Guerra Civil Española (1936-1939), pues a los 12 años se vio directamente afectada por la contienda.

Aunque no fue una combatiente activa en los frentes de batalla, desempeñó un papel clave participando en la organización de la resistencia femenina y en actividades que proveían apoyo logístico a los combatientes del bando republicano. Durante los años de la guerra, se vinculó con diversas organizaciones feministas y de izquierda que luchaban por la igualdad de derechos y por la derrota del fascismo. En su juventud, Angelines ya era conocida por su oratoria apasionada y su capacidad para movilizar a mujeres de todas las edades y clases sociales.

El fin de la Guerra Civil en 1939 significó una derrota devastadora para la República, pero para muchos de sus seguidores, como Angelines, no significaba el final de la lucha. En lugar de rendirse, se sumaron a las filas de la resistencia antifranquista y continuaron la batalla desde la clandestinidad, enfrentándose a la represión brutal del nuevo régimen.

Después de la victoria franquista, Angelines Fernández se vio obligada a huir de España y como muchas otras figuras republicanas, se exilió en Francia, un destino común para los derrotados que buscaban refugio en la vecina nación. Sin embargo, el exilio no significó para Angelines el fin de su lucha ya que en Francia, se unió a los grupos de exiliados republicanos que mantenían viva la memoria de la República y organizaban actos de resistencia contra la dictadura de Franco.

Su carrera estuvo marcada por su búsqueda de personajes que pudieran desafiar las expectativas tradicionales sobre las mujeres en los medios.

La vida en el exilio fue dura para Angelines y para muchos otros que compartían su compromiso, pues la persecución política que se desató en España también afectaba a quienes se encontraban en el exterior, ya que las autoridades franquistas perseguían a los exiliados y trataban de infiltrarse en las comunidades republicanas fuera de las fronteras españolas. En este contexto, Angelines se unió a la lucha activa contra el régimen franquista en la resistencia internacional, trabajando en estrecha colaboración con otros movimientos revolucionarios de Europa.

Durante los años del exilio, también se dedicó a mantener viva la memoria de los caídos en la Guerra Civil, organizando actividades para preservar el legado de la República y la resistencia antifranquista. A pesar de las dificultades y la falta de recursos, Angelines y sus compañeros de lucha nunca abandonaron su sueño de un regreso a una España democrática y libre de fascismo. A lo largo de esos años, participó en numerosas manifestaciones, huelgas y actos de apoyo a la causa republicana, siempre en el marco de la clandestinidad y el peligro.

La vida de exilio que enfrentó Angelines Fernández

Es así como el exilio se convirtió en una necesidad de supervivencia y fue en 1947 cuando decidió emigrar a México, ésta fue una etapa dolorosa y compleja para Angelines, marcada por la pérdida de su tierra natal y la búsqueda de una nueva identidad en un contexto completamente distinto; sin embargo, a pesar de la dureza de su situación, México representó un refugio para muchas personas que como ella, huyeron del régimen franquista y encontraron la oportunidad de comenzar de nuevo. Fue en el mundo del teatro donde pudo verdaderamente desplegar su potencial, participando en diversas obras que trataban temas políticos y sociales, a menudo ligados a las luchas de los derechos de las mujeres.

Durante su exilio, Angelines no solo se dedicó a la vida artística, sino que mantuvo viva su conciencia política ya que a pesar de que la dictadura franquista había sido derrotada, su resistencia a las injusticias sociales y políticas no menguó. Se integró rápidamente en los círculos de artistas, intelectuales y activistas que en México continuaban luchando contra las dictaduras en el mundo, no olvidó los años de represión y censura que vivió en España, y las cicatrices de la Guerra Civil fueron siempre parte de su identidad.

Por ello, además de su carrera como actriz, Angelines Fernández se destacó por su activismo, pues en México formó parte de movimientos políticos y feministas que buscaban defender los derechos de las personas en situaciones vulnerables. Su vinculación con causas sociales no se limitó a la esfera del arte, sino que también influyó en su vida personal y profesional, ya que la militancia de Angelines fue una extensión de su lucha contra la opresión vivida durante la guerra y el franquismo. No solo participó en debates políticos, sino que también defendió los derechos de las mujeres, la justicia social y la igualdad de género, todo lo cual estaba profundamente relacionado con sus propias experiencias.

En México, Angelines encontró una comunidad de exiliados españoles que compartían su misma historia y, con ellos, reforzó sus ideales republicanos. Pero también, en el entorno mexicano, la lucha feminista se convirtió en un aspecto fundamental de su vida, algo que no era común en los primeros años de su exilio, ya que las mujeres de esa época enfrentaban numerosas dificultades para acceder a la igualdad de derechos. Su activismo por la justicia social y la emancipación femenina fue una de las facetas menos conocidas, pero igualmente valiosas, de su vida. Una vez en México, Angelines Fernández comenzó a estudiar arte dramático, y en pocos años comenzó a ganar reconocimiento por su talento.

La imagen de Angelines Fernández como Doña Clotilde permanece en el imaginario colectivo, pero su vida y su obra van mucho más allá de ese personaje. A lo largo de su carrera, trabajó incansablemente para transformar la percepción de las mujeres en el cine y la televisión, porque si bien los papeles para mujeres mayores en la época solían estar marcados por la marginalidad, ella logró posicionarse como una figura relevante y respetada dentro de la cultura popular.

