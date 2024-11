¿El restaurante de Mumedi también se despide de la CDMX tras cierre del museo?

El Museo Mexicano del Diseño (Mumedi) sorprendió ayer al anunciar que ha cerrado oficialmente sus puertas temporalmente y hasta nuevo aviso. La noticia sorprendió sobre todo a los amantes de arte y las exposiciones, pues en este lugar se montaron grandes exhibiciones que fueron muy populares como la de "La Pantera Rosa", su última muestra, pero ahora los visitantes se están cuestionando si también cerrará su restaurante, librería y tienda de souvenirs.

El Mumedi era un museo donde se podían disfrutar de exhibiciones temporales de diferentes disciplinas ligadas al diseño como diseño gráfico, industrial, joyería, textil, interiores, arquitectura, fotografía, tipografía, ilustración y proyectos multidisciplinarios. Desde su inauguración, el museo le abrió sus puertas a toda la comunidad creativa nacional e internacional para participar en diversos concursos, con la intención de ofrecer el impulso y la promoción que su trayectoria.

Pero la experiencia se hacía mucho más atractiva al comer en el Restaurante Food Design del Mumedi. El espacio ofrecía una arquitectura moderna y sensacional que se podía disfrutar mientras bebías un café o disfrutabas de un platillo de autor, elaborado entre diseñadores y chefs. La carta está desarrollada bajo un concepto único en el que se combinaba la comida tradicional mexicana, internacional y el diseño.

El restaurante del Mumedi se había convertido en un espacio de reunión ideal para inspirar y compartir en un ambiente relajado, mientras disfrutabas de la vista hacia la Avenida Francisco I. Madero o al quedarte en su interior disfrutando su diseño único, lleno de color.

La experiencia se hacía mucho más atractiva al comer en el Restaurante Food Design del Mumedi | Foto: Instagram

@mumedi_oficial

¿Cuándo cerrará el restaurante del museo Mumedi?

A través de un comunicado, el Museo Mexicano del Diseño (Mumedi) anunció que cerró temporalmente en las instalaciones del Centro Histórico de la Ciudad de México para abrir una nueva sede en la que más personas puedan seguir disfrutando de su galería. Aunque no dio detalles sobre el cierre del restaurante se espera que también haya dejado de operar desde el 5 de noviembre al ubicarse en el mismo lugar que el centro cultural.

“¡Anuncio importante! Mumedi está dando un importante paso hacia el futuro. Por eso cerraremos nuestras instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México para abrir una nueva sede accesible para todos!", dice parte del comunicado.

La carta del restaurante estaba desarrollada bajo un concepto de comida tradicional mexicana, internacional y el diseño | Foto: Instagram

@mumedi_oficial

Hasta ahora no se han dado más detalles sobre dónde y cuándo se inaugurará el nuevo museo, sin embargo, de acuerdo al informe ya no será en el mismo lugar donde se encontraba anteriormente. Se espera que el recinto cultural abra nuevamente sus puertas en otro punto del Centro Histórico en 2025, mientras que del restaurante "food design" no han dado informes.

¿Por qué cierra el Mumedi?

Según el comunicado emitido mediante su cuenta de Instagram, los motivos por los cuales cierra el Museo Mexicano del Diseño es para renovarse y ubicarse ahora en una nueva sede que sea más accesible para todos las personas que quieran visitar el recinto cultural. La noticia no agradó a los visitantes, pues aseguraron que estaba en un excelente lugar por lo que esperan noticias pronto para saber dónde podrán disfrutar de las exposiciones que albergaba el Mumedi.

El museo anunció que buscarán una nueva sede | Foto: Instagram

@mumedi_oficial

¿Qué significa mumedi?

Mumedi es el acrónimo que significa "Museo Mexicano de Diseño". Antes de concluir operaciones en la Ciudad de México, el museo buscaba fomentar la creatividad y la innovación en el campo del diseño, ofrecía exposiciones, talleres, y eventos para el público en general. En sus exhibiciones mostraba galerías llenas de riqueza cultural y diversidad del diseño mexicano e internacional.

Seguir leyendo:

Mumedi cierra sus puertas tras exposición de La Pantera Rosa, ¿por qué se va el museo?

Ofrece una mirada sencilla a complejos conceptos de la ciencia