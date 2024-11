Llevan a escena el drama de las madres buscadoras en la obra "Hasta encontrarte"

Alma vive la desaparición de su hija Luz y comienza un viaje con otras mujeres que la acompañan en su búsqueda, sin embargo, pronto el dolor la arrastra hasta perderse de sí misma y cree que no puede más ser madre, esposa, hermana, hija y amiga. Esta historia, escrita por Vicky Araico Casas y Nir Paldi, a partir de entrevistas y testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones no gubernamentales y autoridades, es llevada a escena en la obra Hasta encontrarte, a cargo de la compañía El Ingenio del Caldero y Ad Infinitum, en coproducción con Teatro UNAM.

“La historia no sólo se centra en la vida de la persona que desaparece, sino también en quienes buscan y no encuentran, en personas que se pierden a sí mismas en el camino y ven sus esperanzas desvanecerse conforme pasa el tiempo; nos hemos acercado a esto desde el respeto”, explicó Araico Casas, sobre el montaje que codirige y actúa en el Teatro de Santa Catarina de la UNAM y que cierra temporada el 24 de noviembre.

Para escribir la historia, refirió la actriz, se sumergió, junto con Paldi, en la búsqueda de personas desaparecidas con el colectivo Familias Resilientes Buscando sus Corazones Desaparecidos de Morelia; además contaron con el acompañamiento de dos madres buscadoras y el padre Arturo Carrasco, “quienes, desde lo civil y lo eclesiástico, se encuentran realizado el trabajo de las autoridades”.

El objetivo con esta puesta en escena es sensibilizar y visibilizar la dolorosa labor de muchas personas.

Asimismo, refirió que aunque la historia de Alma:

“Es una ficción, el espectador puede cuestionar dónde estamos como sociedad y puede entender el dolor aunque no sea suyo, por el simple hecho de que atañe a nuestra realidad: vivimos en un país en donde alguien puede desaparecer y no hay consecuencias legales, punitivas y preventivas, donde las autoridades no buscan personas, buscan cuerpos porque es más fácil”.