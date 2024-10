Zayn Malik cancela su gira por la muerte de Liam Payne, ¿qué países ya no verán al cantante?

La muerte Liam Payne dejó un gran dolor no solamente en todos sus fanáticos, también en todos los integrantes de One Direction, quienes e han visto sumamente afectados. No han vuelto a aparecer en público durante los últimos días, solamente dejaron algunos mensajes en sus redes sociales.

Liam era una figura icónica que inspiró a una generación entera gracias a su modo de afrontar la vida, su talento y desde luego, el gran carisma y cercanía que mostraba con la gente. Liam cayó desde el tercer piso de un hotel en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

El integrante de One Direction que mas se ha visto afectado en su vida diaria es Zayn Malik, pues en las últimas horas anunció la cancelación de su tour en los Estados Unidos que comenzaban desde el día 23 de octubre, mismas que serán reprogramadas próximamente.

Suspenden la gira de Zayn Malik

Se esperaba que la gira de Zayn tuviera un total de 11 presentaciones, pero se cancelaron las que serán en Estados Unidos. 23 de octubre en San Francisco; 25 de octubre en Las Vegas; 27 de octubre en Los Ángeles; 30 de octubre en Washington DC y 2 de noviembre en Nueva York.

"Dada la desgarradora pérdida que viví esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense del Tour STAIRWAY TO THE SKY. Las fechas están siendo reprogramadas para enero y las publicaré tan pronto como esté todo listo en los próximos días. Tus entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. Los quiero a todos y gracias por su comprensión"

Esta gira era un hito bastante importante en la carrera de Zayn Malik, ya que es su primer tour en solitario desde que abandonó la banda One Direction. Las fechas fueron anunciadas a finales de 2024, la gira acompañó el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Room Under the Stairs".

Se espera que durante las próximas fechas reprogramadas, Zayn rinda un homenaje a Liam durante la gira reprogramada, ya que ambos compartieron una historia musical y una amistad significativa. Por el momento no hay más noticias de lo que sucederá con las presentaciones.

¿Quién es Zayn Malik?

Tras su sorpresiva salida de One Direction en 2015, Zayn Malik se embarcó en una nueva aventura en solitario. Su debut como solista, con el sencillo "Pillowtalk", lo consolidó como un verdadero profesional de la música y lo demostró listo para convertirse en una estrella musical como solista.

Con su primer álbum, "Mind of Mine", lanzado en 2016, Zayn consolidó su imagen como un artista versátil y experimental. El álbum, que mezcla elementos de R&B, pop y electrónica, debutó en el número uno en varios países y demostró su capacidad para crear música que resonaba con un público que pasa las fronteras de los Directioners.

Lo más reciente en el catálogo fue "Room Under the Stairs", el cuarto álbum de estudio de Zayn Malik, lanzado en mayo de 2024. Es considerado como su sonido más personal, con letras sumamente íntimas. Hay mucha autenticidad en estas canciones, incluso el formato acústico te acerca mucho al artista.

