Tatiana sorprende a sus fans cantando "No hablaré de mi amor", su tema de Hércules a 27 años de su estreno

Tatiana sorprendió a todos sus fans interpretando uno de los temas más importantes de su carrera y que seguramente no conocías de la increíble cantante, pues revivió uno de los momentos más relevantes de una película de Disney, como lo fue Hércules una de las últimas películas animadas de la compañía del ratón.

Y es que en uno los conciertos de los 2000 Pop Tour vimos de nueva cuenta a Tatiana, una de las cantantes para niños más importantes de los últimos años, interpretando su tema de Megara, a quien le dio voz en el doblaje de la película de Disney en Hércules de 1997, un clásico ahora.

Canción que emocionó a los fanáticos que crecieron con la película de Hércules, pues el momento en el que Megara interpreta la canción de “No hablaré de mi amor”, es uno de los momentos más importantes de la película, pues, es cuando acepta que siente algo por Hércules a quien también le da la voz un famoso como lo fue Ricky Martin.

Tatiana sorprende a sus fans en el 2000’s Pop Tour

Aunque no lo creas la famosa cantante Tatiana Palacios era conocida por ser la “La reina de los niños” pues la también actriz tenía presentaciones para los más pequeños, por lo que la regiomontana llegó a ser nominada a los Latín Grammy como mejor álbum para niños vendiendo más de 9 millones de discos.

Además, incursionó en el mundo del doblaje en 1997, cuando le dio vida a Megara en la película de Hércules, siendo uno de los momentos y personajes más recordados de la clásica película de Disney, misma que tenía casi 27 años sin interpretar en algún lugar, por lo que sus fans se sorprendieron.

También tuvo una participación en la película de Peter Pan: El País de nunca jamás, donde interpretó las canciones “Lo haré” y “Second Star to the right” para el doblaje latino, por lo que no desconoce ser la voz de las películas más queridas de la gran empresa del ratón.

Por lo que ahora la cantante de 55 años de edad sigue cantando como lo hizo desde sus incisiones en la sultana del norte, donde su carrera tomó el rumbo para ser una de las cantantes para niños más importantes de México, así como uno de los favoritos de Disney para interpretar sus canciones.

