La desconocida historia de nazis en España gana el Premio Alfaguara de Novela

Los alemanes de Sergio del Molino es la ganadora del XXVII Premio Alfaguara que tuvo su falló ayer en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid y es, en palabras del jurado conformado por los escritores Rosa Montero, Juan José Millás, Sergio Ramírez, Laura Restrepo y Manuel Rivas, una novela en la que el autor “narra con maestría un suceso muy poco conocido de la historia de España que se relaciona con las mutaciones del nazismo y sus consecuencias en el mundo actual”.

En conferencia de prensa, el ganador, quien años atrás recogió el tema periodístico de los descendientes alemanes varados en Zaragoza, retomó el relato de una familia para ahondar en la decadencia de muchos de los miembros de esta comunidad, quienes deben luchar contra el pasado en la actualidad.

Por último, enfatizó en que los personajes no son reales ni están inspirados en los alemanes que llegaron, que lo real es el acontecimiento de su desembarco en España.

“Supe que iba a hacer una novela y no una reconstrucción histórica cuando entendí que iba a ser una historia sobre el presente. Yo no tengo momentos de eureka, ni epifanías, soy de maduración lenta y este era uno de los temas que tenía en la recámara. Hay cosas mías en todos los personajes”, explicó el periodista, quien reflexiona sobre la idea de que el pasado siempre vuelve, por lo que el verdadero dilema está en si somos responsables o no de nuestro legado familiar.