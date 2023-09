Dolores Reyes: El costo de las mujeres que faltan

Dolores Reyes (Argentina, 1978) escribió su primera novela "Cometierrra" (2019) en medio de una compleja vida familiar -es madre de siete hijos-, pero necesitaba contar la historia de las mujeres a su alrededor, la vida de quienes viven en la periferia, de los feminicidios que debían doler a todos porque en las ausencias no hay justicia posible.

Ahora, entrega "Miseria" (Alfaguara, 2023) y vuelve a poner en el centro el tema de la violencia de género y suma temas como la violencia obstétrica, la desaparición forzada y la lucha de las familias buscadoras en las grandes zonas conurbadas de Buenos Aires que, dice, se ve replicada en toda Latinoamérica.

La autora que sigue sumando ediciones en Europa y Estados Unidos, siendo traducida al inglés, francés, italiano y holandés busca que, sin prejuicio, haya una mirada más honesta hacia la pobreza y un reconocimiento social de la violencia que padecen las mujeres.

"La pobreza es el foco de las violencias, sobre todo para las jóvenes, son ellas las que más padecen. En la novela negra y en muchísima otra literatura, el tema de los feminicidios está, pero siempre narrados desde una perspectiva masculina, distante, muchas veces como si el costo en dolor y el sufrimiento de esos cuerpos y esas mujeres muertas no existieran, casi como una suerte de crímenes asépticos en donde se hace incluso una espectacularización de los cuerpos muertos; así que yo quería narrar el costo que tienen todas las vidas de las mujeres que faltan", ataja.

Así, si en "Cometierra" estaba el dolor de los cuerpos, en "Miseria" está el dolor de las ausencias. En la novela hay una imagen: Cometierra mira un muro lleno de fotografías de mujeres desaparecidas. La escena es real y la autora la vio en México.

"Iba en un taxi cuando la vi, me bajé de inmediato y me quedé dando vueltas, estamos tan tristemente en la misma realidad. Y por eso también hay un énfasis en las personas que buscan, qué les pasa y cuál es su historia, hay muchas organizaciones de mujeres a lo largo de toda Latinoamérica que no se resignan a que les arrebaten a sus hijos", cierra.