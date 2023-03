Museos y discursos: feministas por la diversidad

Al igual que otros dispositivos culturales, los museos están atravesados por las disyuntivas y las contradicciones que vive la sociedad en la que nacen y con la que interactúan en cada época.

No existe espacio cultural que pueda asumirse desde una supuesta ¨neutralidad¨; navegar en ese discurso no hace más que evadir la reflexión que todo dispositivo está llamado a hacer para no convertirse sólo en caja de resonancia de lo instituido.

Los roles y los estereotipos de género son una construcción social y cultural a la que han contribuido los discursos esté[ticos y curatoriales de los museos y otros espacios que abordan lo simbólico. Por eso, es desde la cultura, incluyendo las artes, que es posible incidir en la construcción de preguntas, narrativas y conversaciones que problematicen o disloquen los discursos hegemónicos establecidos por una cultura históricamente patriarcal.

En esta gestión, el INBAL definió como eje transversal el enfoque de “Inclusión, diversidad e igualdad”, sin que ello entrañe imponer ninguna ideología, más bien se trata de asumir un compromiso con las diversidades, el reconocimiento de la desigualdad y sus consecuencias, así como las violencias actuales, y comprometerse con las necesidades de este tiempo.

Lo más inmediato era la conquista de la paridad de género, no sólo en las estructuras directivas (establecido desde 2019) de los museos, sino en todos los cargos de los distintos campos artísticos. Pero eso no basta. Importan los enfoques académicos y estéticos desde donde se construyen los procesos curatoriales, significar la presencia de la obra de mujeres y de comunidades diversas en la Red de Museos INBAL, no sólo en los acervos, sino en las propuestas expositivas y en las tareas de mediación; el reconocimiento de los vacíos, los silencios y las ausencias, así como los procesos decoloniales necesarios. Los museos del INBAL se han comprometido con las estéticas feministas y de la diversidad sexual, con las lenguas indígenas, con experiencias abiertas a personas que han salido de prisión, con discapacidad, dan voz a artistas cuya obra no puede encasillarse desde la mirada convencional de género. Como espacios en transformación, los museos reconocen sus propias contradicciones y avanzan en la desestructuración de miradas y prácticas patriarcales, racistas y elitistas que limitan la libertad y los derechos de las personas, de todas las subjetividades propias de una realidad diversa y en profundo cambio.

PAL