Concurso de producciones radiofónicas suma categoría de arte sonoro

Desde hace por lo menos tres décadas, el arte sonoro comenzó un creciente desarrollo en el país que provocó la existencia de “una escena mexicana fuertísima”, afirmó Cinthya García Leyva, directora de la Casa del Lago UNAM.



El movimiento “diría que no sólo es a nivel de Latinoamérica sino a nivel global, sobre todo por las condiciones materiales y tecnológicas de este país, que normalmente son precarizadas, frente a lo que podemos observar en otros países”, agregó.



Con el objetivo de reconocer el trabajo de los artistas sonoros y de estimular la creación de producciones que promuevan la experimentación y las posibilidades estéticas a través del sonido, fue anunciada una nueva categoría y la creación del premio de Arte Sonoro para la Radio, como parte de la convocatoria del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas, que se lleva a cabo como parte de la 14ª Bienal Internacional de Radio, que organiza Radio Educación.



El premio, señaló Jesús Alejo, director de la radiodifusora pública, es auspiciado por la Fonoteca Nacional, el Ex Teresa Arte Actual y Casa del Lago UNAM, y consta de tres estímulos: 50 mil pesos para el primer lugar; 30 mil pesos para el segundo, y 20 mil pesos para el tercero.

La convocatoria finaliza el 31 de mayo

La Bienal Internacional de Radio, agregó, se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre en el estado de Tlaxcala, con el tema “Periodismo y cultura para la paz”. La categoría de Arte sonoro del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas se suma a las de Reportaje, Serie Dramatizada, Programa para niñas y niños Alas y Raíces, Podcast periodístico y Campaña Institucional.



“El arte sonoro, el radioarte, en los últimos 20, 30 años tuvieron una explosión impresionante en nuestro país y tuvieron su esencia en lo que es la Bienal Internacional de Radio y por eso lograr este tipo de alianzas con la Casa del Lago, con Ex Teresa Arte Actual y sobre todo con la Fonoteca Nacional, resulta muy importante, porque nos permite no sólo regresar a nuestros orígenes sino seguir mirando hacia el futuro porque no dejan de ser exploraciones una nueva manera de ver el mundo y de entender la realidad que estamos viviendo”, afirmó Alejo.



La convocatoria, abierta el 1 de marzo, mantendrá la recepción de trabajos hasta el miércoles 31 de mayo próximo, a las 23:59 horas (horario de la Ciudad de México). Las bases completas de participación pueden consultarse en el www.radioeducacion.edu.mx/bienal y en cultura.gob.mx/convocatorias



Los proyectos ganadores serán dados a conocer durante la ceremonia de premiación y clausura de la 14ª Bienal Internacional de Radio, a celebrarse del 6 al 8 de septiembre de 2023, en el Centro de las Artes de Tlaxcala.

