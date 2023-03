México participará en la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá

De los 90 escritores y “político-intelectuales” que México enviará a Colombia como país invitado de la 35 Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), sólo 21 fueron elegidos por el Fondo de Cultura Económica (FCE); el resto, fueron seleccionados por las editoriales privadas mexicanas y las instituciones públicas, como la UNAM y El Colegio Nacional, que participan.

“La lista de invitados se fraguó de una manera complicada, primero dijimos: ‘no hay censura’, por lo tanto, ‘aquí no vamos a meter mano diciendo tu sí o tu no’; esto quedo transparente desde el principio, de tal manera que las editoriales podían elegir aquellos autores que pensaran que podían tener un impacto en Colombia o una subida de telón y que mostraran sus posibilidades”, afirmó Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, durante el anuncio de la participación mexicana.

Del 18 de abril al 2 de mayo próximo, México fungirá, por tercera ocasión, como país invitado de la FILBo, bajo el lema Raíces y encuentros: por un futuro de paz para nuestra América. En total, la delegación mexicana estará integrada por 230 personas, incluidos los grupos y artistas que integran la programación de teatro, danza, música, muralismo y otras disciplinas que visitaran el país sudamericano.

Se exhibirá “Códices de México e inventarios del mundo” Foto: Especial

De acuerdo con Marco Barrera, coordinador de Vinculación Internacional de la editorial pública, el Pabellón Mexicano en Bogotá contará con 3 mil metros cuadrados de extensión y ha sido elaborado con material “reutilizable”; contará con un foro denominado Pedro Páramo para 350 personas; una Librería del Corazón que exhibirá 30 mil ejemplares; así como un área infantil bautizada como La peor señora del mundo, en honor del libro de Francisco Hinojosa.

El pabellón contará con una réplica del mural “Dualidad”, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología y la irrupción de México en la capital colombiana incluye exposiciones como “En el Fondo no todo son letras”, sobre la gráfica que ha acompañado las ediciones del FCE en casi 90 años de existencia, y con la que se rinde homenaje a Francisco Toledo, Vicente Rojo y Rafael López Castro.

Asimismo, se exhibirá “Códices de México e inventarios del mundo” y una muestra homenaje a Gabriel García Márquez, a 40 años de que recibió el premio Nobel de Literatura, integrada con fotografías de Leo Matiz, la medalla del galardón y un ejemplar de la primera edición de “Cien años de soledad”.

Extensión en Latinoamérica

Después de la presentación, Paco Ignacio Taibo II afirmó que el proyecto latinoamericano del FCE “está caminando”. Actualmente la editorial pública cuenta con 18 librerías y centros culturales dispersos por varios países: “Estamos por abrir una pequeña librería, bien chiquita, no se trata de una gran librería, la librería de Bolivia que lleva cocinándose desde hace dos años y ahora empieza a concretarse y la librería de Uruguay que parece que ya va ser un hecho”.

“Y luego los crecimientos: Colombia sigue creciendo ya está en 4 librerías y centros culturales, en Chile está la conversación, si vamos aponer un librobus en la cordillera y si será chileno o chileno argentino, va muy bien la nueva librería de Valparaíso”, agregó.

Donde las cosas no pintan bien para la editorial es en Perú: “El problema de la relación con Perú es que la universidad insiste en despojarnos, contra contrato, de la librería de Lima, y nosotros objetamos que hay un contrato vigente y no pueden poner en la calle nuestros libros y está abierta la negociación”.

Taibo afirmó además que este año, el FCE no acudirá a otras ferias como país invitado, aunque si como participante. “Espero que no en el nivel de país invitado, vamos a estar en otras ferias, en Buenos Aires; en Alcalá, en Madrid, pero no como en Bogotá porque significa un gran movimiento”. El Fondo tampoco acudirá a la Feria de Fráncfort debido a que no tiene autores que negociar, pero si lo hará en Bolonia, en donde ofrecerá a sus autores infantiles y juveniles.

