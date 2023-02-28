Cuestionario de Proust: respuestas de Patricia Aridjis, fotógrafa

El escritor francés Marcel Proust respondió una serie de preguntas, a los 13 años, sobre su personalidad; las contestó con una elegante evasión; a los 20 años volvió a responderlas, reafirmando, esta vez, su ser. Son preguntas que desentrañaron su persona, obligándolo a conocerse a sí mismo. Este cuestionario está formado por interrogantes peligrosas, no porque pudieran hacerlo caer en cama, sino porque lo retaron a revelar su personalidad, su yo más profundo.
1. TU PRINCIPAL VIRTUD: PERTINAZ.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: AMOR A LOS ANIMALES.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, GENEROSIDAD, CAPACIDAD DE ESCUCHA, SENTIDO DEL HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: EMPATÍA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SOLIDARIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: HABER COMETIDO ERRORES GARRAFALES QUE NO ME PERMITIERON SALVAR A MI PERRITO BALOO.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: FOTOGRAFÍA.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: CASA EN LA PLAYA, CON MIS PERROS Y UN GALÁN.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO TENER AMIGOS.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UNA CANTANTE FAMOSA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN MÉRIDA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: CHILE RELLENO DE QUESO, GUACAMOLE Y MEZCAL.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO, GIRASOL.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: GARCÍA MÁRQUEZ, BORGES,
JAVIER MARÍAS, TRUMAN CAPOTE, PAUL AUSTER, ROSA MONTERO, GIOCONDA BELLI, MARCELA SERRANO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: OCTAVIO PAZ, FERNANDO PESSOA, XAVIER VILLAURRUTIA, HOMERO ARIDJIS.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: KALIMÁN.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: GATÚBELA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: CLAUDE DEBUSSY, JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ, LILA DOWNS, AMY WINEHOUSE, BJÖRK, CHRIS MARTIN (COLDPLAY).
19. TU PINTOR FAVORITO: FRANCIS BACON, REMEDIOS VARO, LUCIAN FREUD.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ZAPATA.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ROSA PARKS.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: IRENE, LUCÍA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: MMMH, NO ENTIENDO MUY BIEN. SUPONGO QUE ES LA REPULSIÓN POR ALGÚN ANIMAL. NO TENGO.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: SALINAS, PEÑA NIETO Y CALDERÓN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NO ME GUSTAN LOS MILITARES, PERO SI TUVIERA QUE ELEGIR, LOS AVIONES HACIENDO PIRUETAS Y FIGURAS EN EL AIRE, EN UN DÍA PATRIO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA QUE OTORGÓ EL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR EN MÉXICO, EN 1953.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: CANTAR BIEN.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ESTRÉS.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: ALGUIEN QUE HABLA HASTA POR LOS CODOS.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: MUY VIEJITA, DORMIDA EN MI CAMA.
31. TU LEMA FAVORITO: NO HAY COSA MÁS BUENA Y MÁS SANA QUE CADA QUIEN HAGA LO QUE SE LE DÉ LA CHINGADA GANA.
PAL