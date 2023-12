La obra de Damien Hirst por primera vez en México

Damien Hirst considerado el artista británico vivo más influyente de los últimos años se presentará por primera vez en México y en América Latina con una gran retrospectiva, curada por él mismo y por la reconocida especialista en arte contemporáneo Ann Gallagher, en el Museo Jumex, en marzo próximo.

A través de un comunicado, el recinto mexicano anunció la muestra “Vivir para siempre (por un momento)”, conformada por instalaciones, esculturas y pinturas entre las que se encuentran algunas creaciones y series emblemáticas de su carrera como Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets, Cherry Blossoms, pinturas de puntos y mariposas, así como otras menos conocidas.

En comunicación con el museo, Hirst manifestó su emoción sobre esta exposición que se lleva a cabo en el marco del décimo aniversario del Museo Jumex, y celebró que la muestra abarque de su periodo más temprano de 1986, a su trabajo más reciente fechado en 2019.

“Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho, mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura, el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida”, dijo el también coleccionista, quien explicó que fue su madre quien le enseñó a enfrentarse siempre a las cosas que no se pueden evitar, como la muerte, un tema recurrente en su arte.