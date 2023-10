7 bandas que debes veren el Hell and Heaven 2023 porque podría ser su último concierto en México

El Hell and Heaven 2023 está a la vuelta de la esquina. Una de las fiestas del metal más grande de México, junto a varios de los pesos pesados del metal, heavy metal, punk, hardcore, goth y de más géneros que solamente las y los más oscuros van a ser capaces de aguantar durante tres días.

La cita será los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2023 en las instalaciones del Foro Pegaso en Toluca, Estado de México. Los boletos ya están a la venta a través de su página oficial, en abonos por tres días, abonos de dos días y boletos individuales. Los precios van de los mil 880 pesos a los 11 mil 290 pesos, pero así también irán creciendo tus beneficios.

Podría ser el último concierto en México de estas bandas

Como parte del talento hay grandes bandas como Slipknot, Coal Chamber, Code Orange, Muse, Mudvayne, Gwar, A Day To Remember, Helloween, Exodus, Ministry, Metal Church, Suicidal Tendencies, Tiger Army, Non Servium, Vreid, Belphegor entre otros. Y del lado mexicano, Atoxxxico, Royal Club, Here Comes The Kraken, Strike Master, Hocico, Anima Tempo, Pressive, Tulkas, Anna Fiori, entre otros.

Pero hay algunos que deberías ver definitivamente si no quieres arrepentirte en algunos años, cuando no hayan vuelto a la Ciudad de México.o probablemente no vuelvan jamás.

Guns N' Roses

Durante la década de los ochenta, las bandas de hard rock comenzaron a crecer como la espuma, entre ellos el grupo formado por los mundialmente famosos Axl Rose y Slash, Guns n' Roses. Aunque han venido seguido durante los últimos años, incluso encabezando un Vive latino, no se sabe cuando pueda ser la última vez que escuches "Sweet Child O' Mine"; " Don't Cry", "Patience", "November Rain", "Paradise City", entre otros himnos generacionales.

Billy Idol

Era el año 2019 cuando Billy Idol pisó la Ciudad de México por última vez. El Palacio de los Deportes se emocionó con sus temones y se engalanó con su simple presencia. Ahora es momento de experimentar todo aquello al aire libre dentro del Hell and Heaven 2023. Seguro que "Eyes Without a Face"; "Rebel Yell", "Sweet Sixteen" o "Cradle Of Love" van a circular por el ambiente.

In Flames

Debemos estar hablando de una de las bandas más importantes para la escena del death metal, formadores de lo que alguna vez llamaron el sonido de Gotemburgo, pues son originarios de suecia como otros grandes proyectos del género. En fin, que será importante verlos en México porque no hay muchas oportunidades de ver a tremenda gente histórica parada en algún escenario de este país, y cuando hay chance, se tiene que hacer. ¿Qué tal te caería escuchar una que otra rola del "The Jester Race"?

Amon Amarth

No nos vayamos de Suecia, vamos a quedarnos a escuchar a Amon Amarth, otros duros del Death Metal, pero esta vez melódico. No hay nadie como elloa para aventarnos unas buenas rolas al puro estilo vikingo, para revivir las mejores leyendas de la mitología nórdica. Nada más hay que mencionar temas como "The Pursuit of Vikings"; "Guardians of Asgaard" o "Death in Fire" para que se nos ponga la piel de gallina.

Rata Blanca

Latinoamérica también tiene lo suyo, y unos dignos representantes del metal argentino se unieron este año al HH2023. Se trata de Rata Blanca, quienes vienen tocando, sin parar un solo segundo, desde mediados los ochenta, y luego desde principios del nuevo siglo. No podemos adivinar si volverán a México, pero tampoco hace falta esperarlo, pues el Foro Pegaso se pondrá a todo con "Mujer amante", "Talismán" y claro, "La Leyenda del hada y el mago".

London After Midnight

El festival preparó este año una oferta muy especial de putas bandas apegadas a lo gótico. Tal es el caso de los legendarios London After Midnight, quienes vienen desde California, en los Estados Unidos, para recetarnos unos buenos bailazos a ritmo de "Sacrifice", "Revenge", "The Black Cat" O "Kiss", entre otros tantos éxitos que van a encender la pista.

The Casualties

Por último tenemos a The Casualties. Nueva York tiene una gran cultura punk desde hace más de 30 años, y unos de los más grandes interpretes del hardcore son ellos. Han venido varias veces a México, pero la gasolina se acaba poco a poco y no queremos llorar después porque la única opción es ir a verlos al país vecino del norte, ¿qué nos espera? Una velada llena de trancazos a ritmo de "Ugly Bastards", "Punk Rock Love" o "Get Off My Back", ya nos estamos saboreando los codazos.