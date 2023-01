Sergio E. Avilés narra los laberintos de la memoria en su novela "Joyas de la familia"

El escritor Sergio E. Avilés tuvo en mente la idea de contar una historia que tuviera que ver con la memoria, o, más bien, con su pérdida, y, sobre todo, con lo que ocurre con todos aquellos que rodean a las personas que padecen enfermedades como la demencia senil y el alzheimer. Así nació Joyas de la familia (Alfaaguara, 2022), una novela que trata del privilegio del cuidado y de los recuerdos del otro, en medio de una novela histórica, mezclada con thriller, en donde el amor, el deseo y la traición marcan los destinos de las familias.

“Todos tenemos horror a perder la memoria, cuando no encontramos las llaves nos da un temor terrible de comenzar a padecer alzheimer, quise hablar del lado amable de estos padecimientos porque cuando diagnostican a un ser querido con, por ejemplo, demencia, nos produce una gran tristeza, pero resulta que ellos viven en un mundo diferente, en donde sus recuerdos, a veces, se asoman; sólo se angustian cuando su realidad y la nuestra tienen nexos, no saben qué está pasando, les da terror no reconocer a la persona con la que están hablando. En este sentido, creo que debemos dejarlos vivir en su mundo, que su estancia en ese lugar de recuerdos y de vacíos sea lo menos doloroso, por el contrario, debemos garantizar su felicidad”, dice Avilés.

El escritor, que fue editor de la revista Ducks Unlimited (México), cuenta que el libro se centra en la historia de Rubén Pablo Alcocer un detective privado de 54 años que vive en Saltillo, con un gran interés en la filosofía; un día, una mujer le pide que dé con el paradero de una antigua gargantilla de diamantes, que alguna vez perteneciera a la corona de Rumania. Dicha investigación es del interés de otras personas y, por ello, es secuestrado y torturado para que revele a sus captores la información que posee. Mientras trata de sobrevivir, recuerda los detalles de su trabajo, que lo llevó a determinar, por ejemplo, que el origen de la alhaja se remonta hasta el siglo XV, atravesando los destinos de diversas dinastías europeas, y en la que participan tanto Napoleón como la reina Victoria y el mismo conde Drácula.

“Estuve atorado durante mucho tiempo con esta novela, la empecé a escribir en 1992, cuando una querida amiga vino a verme con una joya hermosísima que había heredado de la abuela de su marido y quería saber su procedencia. Luego me atoré, no sabía para dónde seguir y no quería sólo contar la historia de que venía del hotel Regis, en México, y que se jugó en una partida póquer”, cuenta Avilés, quien ha trabajado como productor de Guillermo Arriaga en los cortos El pozo y La sangre de Dios.

El escritor, quien también se desempeña como periodista, guionista y cineasta explica que la historia de la joya inicia muchos años atrás, cuando la encontraron en la India, pero, si se quisiera ir más atrás, se podría hablar también de la formación de la joya.

“Mi experiencia con el alzheimer ha sido muy bondadosa, si eliminas la molestia que causa repetirles una y otra vez lo que está sucediendo, puedes disfrutar mucho de las historias que te cuentan repetitivamente, si no lo hacemos así la vida se nos hace imposible. Cuando tuve esto claro, la novela se me fue de las manos, de tal modo que brinca entre los recuerdos, y es un hombre con una circunstancia adicional: es un hombre con una bolsa de plástico en la cabeza, viviendo los últimos instantes de su vida y quiere contar toda una historia”, cierra.

FOTO: CORTESÍA PENGUIN RANDOM HOUSE

MAAZ