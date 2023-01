Gabriel Macotela propone su visión de la Ciudad Monstruo

Como un montón de hierro en un deshuesadero, todo el caos de la Ciudad de México se amontona en la cabeza de Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954). “Mi tema siempre ha sido el problema urbano, la ciudad, las grandes como esta, y el hombre metido en medio de este caos que es la Ciudad de México, mezclado con la arquitectura, el hacinamiento; ese ha sido mi tema desde hace tiempo, desde siempre, casi siempre”, dice el artista.

Macotela está por cumplir medio siglo de trayectoria en el arte; sus cuadros, murales y esculturas se caracterizan por el uso de una geometría abstracta, que, aunque atenta al caos siempre guarda armonía. Por estos días se prepara para participar en la llamada semana del arte: su obra se exhibirá junto a la de otros siete artistas, en el espacio que la galería Proyecto H instalará en la sección general de Zona Maco 2023, del 8 al 12 de febrero.

Formado en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, el creador perteneció al grupo SUMA que a finales de los 70 y principios de los 80 hizo de la calle su lugar de expresión:

“Hacíamos trabajo en las calles de la ciudad, pintando bardas, éramos como guerrilleros plásticos”.

Para el pintor, la vida no tiene sentido sin la urbe, a la que llegó desde niño, para vivir siempre en la colonia Roma. “La vida debe ser eso: salir a la calle, conocer barrios, gente, yo he dado talleres en la Ciudad México y pues las vivencias, la emoción, la tristeza, la soledad, la violencia y todo eso junto, es muy complejo sintetizarlos o concretarlo, pero cotidianamente uno vive eso en la ciudad, los que vivimos aquí”.

En sus recuerdos está su colonia cuando era popular: “Soy romano, ojala fuera romano de la ciudad de Roma, pero la Roma era una colonia popular, una colonia semiabandonada, estaba lleno de changarritos, tlapalerías, herrerías, zapaterías, tortillerías, esto y lo otro, restaurancitos de comida popular, edificios abandonados, antiguos, precisos, ahora ya se volvió la colonia hipster de moda, yo no tengo la culpa pero eso pasa en las grandes ciudades como México, como Nueva York que la conocí bien, los barrios van cambiando”.

Aún con su pasteurización, la ciudad sigue siendo para Macotela de un solo color, un monstruo de una sola tinta: “Yo soy un pintor monocromo por lo mismo, no sé si consciente o inconscientemente los grises me encantan, la geometría, el caos, parto un poquito del constructivismo o la deconstrucción”.

En todo caso, el pintor es un escaparate de decenas de elementos: “Vivo en la Roma hace casi ya 58 años, cuando era otra cosa, aquí me tocaron los temblores, terrible historia en la colonia Roma, pero esta es una ciudad que tiene muchas ciudades juntas, diferentes, de lenguaje, de comer, de vivir, de todo, eso me encanta, es un motor alucinante, ir a la Santa María la Ribera, a Iztapalapa, a Neza”.

Además de un ciudadano de cepa, Macotela se considera un activista; en su reflexión no puede dejar fuera la problemática política y social: “Se junta todo, creadores y no creadores estamos preocupados con este mundo, en este momento difícil, de emigrantes, de desigualdad. Y estoy bastante preocupado por México por la violencia, la impunidad, el apoyo a la cultura creo que es muy malo en México, deficiente, para creadores, científicos, ecologistas, activistas, periodistas”.

“Nada más hay que ver el número de desaparecidos, uno no puede ignorar esto, y no ser consciente y decirlo, si no lo dijo tanto en mi trabajo si lo expreso verbalmente, soy activista hace muchos años, de alguna manera, denunciando y siendo crítico. De repente ya hasta estoy un poquito asqueado de la clase política con su falta de ética y de encontrar realmente el humorismo”, afirma.

Previo a su festejo, Macotela se encuentra en conversaciones para montar las exposiciones que celebrarán medio siglo de carrera; en los próximos meses viajará a su ciudad natal, donde posiblemente cierre una retrospectiva en el Hospicio Cabañas, que sería “la primera vez que pueda hacer una exposición importante en Guadalajara aunque soy de ahí”. Otra más será conversada con el INBAL, para la Ciudad de México.

Macotela se preparó en el taller de Gilberto Aceves Navarro

Además de grabador, se ha desempeñado como editor y escenógrafo

PAL