Alondra de la Parra anuncia segunda edición del Festival Paax

En maya, Paax significa “música”, en latín, “paz”, una palabra que utilizó la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra para nombrar a uno de los festivales más grandes de música a de América Latina, un evento que reúne el talento de diversos artistas del mundo con la finalidad de promover el respeto y la creatividad a través del arte.

“La primera edición fue una osadía y algo realmente memorable, difícil de duplicar y de seguir, un reto gigantesco para mí y para todo mi equipo, sin embargo, puedo decir que esta edición del festival será más impactante”, refirió la también creadora de “La Orquesta Imposible” durante la conferencia de prensa.

"Esta edición del festival será más impactante” asegura Alondra de la Parra Foto: Facebook Alondra de la Parra

Sobre el evento que ocurrirá del 28 de junio al 8 de junio, en el Hotel Xcaret Arte, en Quintana Roo, México, de la Parra compartió que se abrirá un espacio dedicado a las artes visuales, que en esta ocasión cuenta con la presencia del artista visual alemán Maximilian Magnus.

“Maximilian pintará obra monumental en tiempo real inspirado en la música de los ensayos y los conciertos del festival, posteriormente su obra será puesta a la venta para recaudar fondos para el programa ‘Armonía Social’, un proyecto educativo que permite que los niños de la península Yucatán puedan tener acceso a la educación musical,”, explicó.

Habrá música, danza y pintura

Otra de las grandes noticias que compartió la directora orquestal, es la participación de la joven pianista María Hanneman Vera, quien se manifestó “emocionada por poder interpretar el ‘Concierto 23 de Mozart’ acompañada de la maestra Alondra de la Parra”.

En la danza, el coreógrafo residente Christopher Wheeldon montará un fragmento de su galardonado musical “An American in Paris con Robbie Fairchild”, mientras que los bailarines principales del New York City Ballet y del Joffrey Ballet, de Estados Unidos interpretará las piezas “The Two of Us” y el “Grand Pas de Deux” de Tchaikovsky.

En la música, se repetirá la presencia de “La Orquesta Imposible”, quienes para esta ocasión interpretarán piezas como el “Huapango” de Moncayo y el “Danzón n.º 2” de Arturo Márquez.

De manera individual, también se contará con la presencia de músicos como el clarinetista y jazzista cubano Paquito D’Rivera, la violonchelista inglesa Sophie Kauer, el guitarrista brasileño Yamandu Costa, el bandoneonista y compositor argentino Omar Massa, la presencia escénica de la mexicana Gabriela Muñoz “Chula de clown”, y una veintena de artistas más, de todo el mundo.

Por último, Alondra de la Parra reiteró en conferencia de prensa que uno de los propósitos del Festival Paax GNP es permitir que los artistas se desenvuelven en todas sus facetas, a la vez que el público es testigo de sus talentos de la forma más completa.

En este sentido, manifestó durante la conferencia de prensa, que regresa la sección “Paax GNP DARK SIDE”, un espacio que ocupará la banda chileno-colombiana fundada en Berlín "Los Pitutos", una agrupación que se especializa en la adaptación de cumbias, boleros y otros ritmos musicales latinoamericanos; así como la presencia de “Paquito D’Rivera con Paquito and Friends”.

DME