Alondra de la Parra asegura que música sinfónica crecerá tras la pandemia de Covid-19

En los próximos días el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier visitará México en una gira que había estado pospuesta debido a la pandemia por la Covid-19, informó la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, quien desde hace cuatro años vive en ese país europeo y además anunció que ella será parte de la comitiva germana.

Previo a la presentación en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, para anunciar la obra "The Silence of Sound" junto con Gabriela Muñoz "Chula The Clown", en entrevista con este reportero, Alondra de la Parra señaló que el presidente Steinmeier ama la música y la ha acompañado en varios conciertos, tanto en Alemania como en México, por lo que se consideró afortunada de que la volviera a invitar en su gira por tierras mexicanas.

“Para mí es un placer fungir como un poco de ambos lados, porque vengo con la comitiva alemana, pero es mi país que me enorgullece muchísimo representar allá y acá acompañar al presidente alemán”

Alondra de la Parra dijo que tras dos años la pandemia dejó varias enseñanzas, entre ellas la necesidad del contacto humano físico y la energía que se juntan en algún lugar como los conciertos y las artes escénicas. “Reunimos gente y las hacemos sentir algo, es un sentir colectivo, es poético”, subrayó.

La también embajadora cultural del turismo de México dijo que ahora que se abren nuevamente las puertas a los espectáculos masivos la gente corre ávida de conexión humana sin ayuda de computadoras o cables, solamente con el imperfecto talento humano que lo hace mágico.

Sostuvo que la pandemia por Covid-19 "ha sido la mejor campaña de marketing para la música sinfónica, porque justo ese tipo de arte a las personas les fue vedado acudir de manera presencial".

"Lo veo al revés, como algo buenísimo. Lo vemos en Bellas Artes a reventar, en Guadalajara fueron tres funciones cuando eran dos, lo sientes en el teatro, la actitud de la gente está lista para soñar, eso no lo sentía antes de la pandemia, ésta es una gran oportunidad que tenemos los artistas de dar lo mejor para que esa gente se mantenga con nosotros y, gracias a la pandemia, ahora mucha gente se meta a la cultura, esperaría que eso pase y creo que está pasando”, puntualizó.

