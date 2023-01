"Al fin puedo ver la cima": Tenor mexicano, Arturo Chacón Cruz

Arturo Chacón Cruz forma parte de una generación de cantantes mexicanos que han abierto las puertas y las ventanas de la escena operística internacional. Antes de continuar con esta expansión artística, el tenor sonorense regresa a su estado natal para ser parte del concierto inaugural del 38 Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), uno de los más importantes de su género en el país, acompañado del pianista Ángel Rodríguez. Después, dice en entrevista, continuará en el estudio de un nuevo rol en su amplio repertorio: Calaf, de Turandot, de Puccini.

“Hace cinco años que no canto en mi tierra y, desde 2019, no regresaba a México. Estoy feliz de poder actuar frente al público de mi país. Además, desde que era un niño, ir al FAOT era una gran tradición, ahora es mucho más importante que antes”, cuenta.

En los últimos años, pese a la pandemia, no sólo continuó trabajando —desde su casa, en donde ofreció decenas de recitales que transmitió en redes sociales—, también siguió preparándose. Así llegó la oportunidad de debutar en el rol de Manrico, de Il Trovatore, de Verdi. En junio próximo encarnará al personaje de Puccini, en la Opéra National du Rhin, en Estrasburgo, Francia.

“Manrico y Calaf son las dos puertas al repertorio dramático, llegan a mí en un momento en el que me siento cómodo con mi cuerda, sin riesgos, con mucha ilusión de cantar las frases con las emociones correctas, es decir, no con la emoción que causa preguntarte si vas a llegar o no al Do. Hace muchos años que subo escalones y ahora, por fin, se ve la cima con un repertorio que puede triplicar las satisfacciones”, añade.