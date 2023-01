Rodrigo de la Sierra lleva a Timo al lienzo

Rodrigo de la Sierra (Ciudad de México, 1971) es ahora también pintor: su famoso personaje Timo ha llegado al lienzo. “Si, no soy pintor, tú me convertiste en pintor, me sacaste de mi zona de confort”, dice al también escultor Sebastian, quien le persuadió para agarrar la paleta y el pincel y plasmar su universo creativo en dos planos: el resultado ha sido una obra de gran formato que tituló “Look up”.



“Cuando me invitó a participar le di la vuelta”, recuerda De la Sierra. Formado en Arquitectura, el artista decidió un día dedicar su vida a la escultura y ahí pensaba quedarse: su personaje Timoteo se convirtió rápidamente en una referencia y comenzó incluso a aparecer en el espacio público. Pero un día llegó Sebastian y le dijo: “La tradición de los grandes escultores es ser grandes dibujantes” y le envió un lienzo a su estudio. El creador de Timo entonces “se perdió y no lo encontraba, no me hablaba”.



Para Rodrigo fue volver a estudiar: “Tenía nociones muy básicas, pero no para este nivel, fue practicar y practicar, pasaron más de dos años que de plano me le escondía, le daba la vuelta”. Un día encontró rumbo: pensó que quería mantener dos características de su obra existente y explotar una más: “Quería conservar a mi personaje, llevar mi obra escultórica a la pintura; y agregar una nueva: aprovechando el universo que te dan las dos dimensiones, crear el ambiente ideal para mis esculturas”.





En “Look up”, aparecen decenas de Timos absortos, mirando al espectador, sólo uno tiene la vista desviada hacía arriba, un haz de luz lo distingue. “Es el personaje que se distingue de la masa, el individuo que tiene un pensamiento diferente y logra separarse; dentro de la parte pictórica no quise meter mayores elementos porque tengo que mantener congruencia con mi obra escultórica que sería el minimalismo”.



Después de trabajar casi diez meses en el óleo de cinco metros de largo por tres de alto, De la Sierra dice: “De aquí para adelante sí voy a seguir haciendo algunos otros cuadros, pero siempre voy a partir de una obra escultórica que ya haya realizado”. Por lo pronto, “Look up” forma parte ya de la colección Soledad, de Sebastian, que está por alcanzar las 100 obras, de artistas como Gilberto Aceves Navarro, Jazzamoart, Gabriel Macotela o Ismael Guardado, entre otros.

LSN