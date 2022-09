Patricio Gutiérrez, letras para el bienestar humano

Patricio Gutiérrez sabía que era bueno jugando basquetbol, en las clases destacaba poco, pero encestando el balón era el mejor. El problema llegó cuando bajó las calificaciones y sus padres decidieron quitarle el deporte: “me surgió no odio, lo que le sigue, contra mis papás; inconscientemente me empiezo a volver vago, dije: ‘no quieren esto, yo no voy a ceder’”.



Entre los 14 y los 15 años probó su primera copa de alcohol, ahí encontró el mundo donde podía destacar: “Me deshinibia y se me olvidaba mi vida real, en ese momento podía crear el personaje que yo quería ser y que quería aparentar ser”. Patricio cayó en un laberinto sin salida de parrandas, drogas y mucho alcohol: “Cuando estaba en ese círculo vicioso, no encontraba la salida, no sabía por dónde empezar”, cuenta.



En sobriedad desde hace 20 años, Patricio pensó que debía contar su historia para ayudar a “que la gente que padece lo que yo padecí, tenga esperanza de que sí se puede”. Hace dos años se reencontró con una pareja de amigos, quienes habían iniciado un proyecto editorial y les pidió ayuda, de ahí surgió “El arte de mentir”, cuarto volumen del sello Healthycorde, encaminado a promover una vida de bienestar.



“La gente piensa que no va pasar nada porque no tiene ningún problema, y la realidad es que no estamos exentos, yo también tuve una niñez hermosa, y no estas exento de caer en excesos y en depresiones”, dice Cordelia Garza, impulsora y creadora de la marca que planea conformar un listado de títulos que ayuden a enfrentar los problemas actuales de la sociedad: “Son necesarias las historias de personas reales, porque cuando buscamos siempre están las historias, pero son de celebridades”.



Cordelia también padeció dislexia y Trastorno por Déficit de Atención; cuando empezó a compartir su historia en Instagram encontró decenas de personas que habían sentido lo mismo y que necesitaban ser escuchadas. Así surgió la idea de crear Healthycorde, donde ya ha publicado tres libros más de recetas saludables de su autoría y planea otro sobre la historia de una chica sumida en la depresión y otro más de comfort food.

“Me di cuenta que la enfermedad viene desde antes de consumir, yo venía preparándome desde que tengo uso de razón, mi entorno dentro de los parámetros era muy bueno, el problema fue que la comunicación con mis papás era nula”.

