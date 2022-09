El cineasta Jorge Ayala Blanco y su querencia por el cine

Cuando Jorge Ayala Blanco (Ciudad de México, 1942) comenzó la aventura de completar un abecedario del cine nacional sólo alcanzaba a registrar dos o tres cineastas; ahora, dice, “ya no son animales raros las mujeres haciendo cine y eso es fascinante porque están dentro de todos los oficios del cine, antes sólo eran vestuaristas y editoras, actualmente hay fotógrafas, sonidistas, están en todo tipo de actividades dentro de lo que es la factura cinematográfica”.



En “La querencia del cine mexicano” (Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, Libros UNAM, 2022), el volumen 18 de su titánico abecedario cinematográfico, el crítico incluye una sección dedicada al cine hecho por mujeres: de las 111 películas que analiza, al menos una tercera parte está hecho por ellas. “Es un fenómeno que voy registrando en mis libros desde la B y la C, en donde registraba a las primeras cineastas; ahora hay una especie de explosión; en las escuela donde doy clases, la ENAC, hay tanto alumnos de nuevo ingreso como alumnas, ya no hay distinción”.



La última entrega de su corpus reseñístico está atravesado por la crisis sanitaria, Ayala Blanco se ocupa de lo que sucedió en 2020, “el peor año de la pandemia”. Para definirlo ha empleado la palabra querencia, “ante todo, como una forma de aferrarse a la vida y aferrarse al afecto de los demás, es una palabra muy mexicana, se usa mucho en provincia, en el campo, esta idea de la querencia”, dice. Las cintas incluidas fueron vistas por el crítico en su propia casa, mientras las salas permanecían cerradas.



Ese fenómeno, cuenta, modificó la manera de ver cine: “Sin que nos dieramos casi cuenta se fortaleció de una manera bárbara la exhibición por las plataformas”. A su último libro, el autor de 80 años lo ha insertado en un conjunto que bautizó como Pentateuco Cinepandémico, iniciado en 2021 con “La potencia del cine mexicano” y que correspondió a la prepandemia; seguido de “La querencia” y que continuará con la letra R (ya en prensa), la S y la T, donde se ocupará de la postpandemia.



Con 80 años de edad, Ayala Blanco trabaja a marchas forzadas para completar su alfabeto. En cuanto las salas abrieron y los festivales regresaron, él ya estaba en la fila de ingreso. Ahora, agrega, “me siento perfectamente, durante la pandemia gane muchísimo en no trasladarme a la escuela, donde soy profesor de tiempo completo, diría que estoy en el mejor momento y en las mejores condiciones porque puedo dedicarme mucho tiempo”.

Jorge Ayala Blanco cumplió 80 años el 25 de enero pasado

Comenzó a publicar en 1968 con La Aventura del Cine Mexicano

Desde 1964 comenzó a dar clases en la UNAM sobre cine

111 películas son analizadas por el autor

18 volúmenes llevan hasta el momento de su abecedario.

