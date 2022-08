El trompetista Pacho Flores llega a México para participar en la Orquesta Sinfónica de Minería

Pacho Flores, considerado como uno de los trompetistas más afamados de la música internacional, vendrá a México para participar como solista en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería y para presentar el disco Estirpe, grabado con la agrupación mexicana bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto con obras de destacados compositores y músicos latinoamericanos como Arturo Márquez, Daniel Freiberg, Paquito D’Rivera, Efraín Oscher, y el propio Flores; es la primera vez que una agrupación mexicana aparece bajo el prestigioso sello Deutsche Grammophon.

“Grabamos una serie de obras que nosotros conocemos muy bien, pero que si preguntas en Japón no tanto. De modo que, desde hace muchos años, me di cuenta de que teníamos mucho por hacer y mucho por mostrar. No todo se trata de importar conocimientos, nosotros tenemos un acervo cultural muy importante en todas las disciplinas, estamos a la altura de todos los grandes, desde Shakespeare hasta Beethoven y podemos exportar con mucho orgullo nuestro arte”, dice en entrevista.