A escena, el amor y las redes sociales

El amor en tiempos de internet es un desafío debido a la exposición constante, en redes sociales, de la vida íntima de una pareja. Es el caso de Felipa y Memo, dos jóvenes que existen en la vida real y que fueron fuente de inspiración para el dramaturgo Jon Brittain, quien, después de transcribir más de seis horas de estados y comentarios compartidos en los muros de los enamorados, le dio forma a esta comedia romántica.

"Pensemos en Romeo y Julieta, en la intensidad de ese amor juvenil; ahora, vamos a situarlos en un contexto moderno, con Facebook. Eso es lo que hizo el dramaturgo. La obra se escribió hace más de 10 años, las redes sociales eran un poco distintas, así que ofrecemos una versión actualizada con TikTok, Instagram, e incluso con el uso de emojis", dice Roberto Cavazos, director de escena y traductor del montaje original.

Cavazos añade que el montaje no tiene la intención de criticar a las parejas que comparten su vida cotidiana, pero en el humor, dice, hay una reflexión sobre la sociedad. "No intenta dar ningún mensaje, ni aleccionar, ni criticar, es un espejo en el que podemos reflejarnos. En este caso, hablamos de chavitos en su primera relación adulta, con herramientas que otras generaciones no tuvimos", añade.

Se presentará los domingos a las 18:00 h, del 28 de agosto al 16 de octubre, en el Teatro La Capilla.

