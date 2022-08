Mente Mujer: Claudia Ponce de León y su arte cristalizado

En México existen pocas mujeres que trabajan con vidrio. Una de ellas es Claudia Ponce de León, quien representará a nuestro país en la Primera Bienal de Arte en Vidrio en Iberoamérica, que se llevará a cabo en el Museo de Cartago, en Costa Rica a partir del 28 de agosto, y que permanecerá en actividades hasta el 23 de octubre.

Este logro llegó a Claudia después de trabajar el vidrio de forma artística por varios años: “Un día de vacaciones en el pueblo de Ajijic, en Jalisco, descubrí el arte del vidrio por medio de un material llamado dicroico”, contó la artista en entrevista con El Heraldo de México.

Dentro del mundo del trabajo con vidrio, existen diversas técnicas; la vitrofusión es la técnica que la artista utiliza, la cual es poco empleada, debido a que sus procesos son peligrosos.

“Yo manejo la vitrofusión, que requiere de un horno. En esta técnica, las piezas tardan hasta tres meses en elaborarse. Se incorporan pedazos pequeños de vidrio que simulan un bordado y se hace un molde, el cual tarda una semana en estar listo, porque hay que lijar y quemar muchas veces”, explicó.

Con esta técnica la artista ha hecho diversas colecciones. Una de ellas es "Perspectivas": “Cada pieza brinda texturas, figuras, conceptos, sensaciones y emociones de manera distinta al espectador”, contó Claudia.

También realizó las colecciones "Trapos" y "Pañuelos", en las cuales la artista hizo piezas que simulan la caída de un pañuelo, el movimiento de un trapo o las arrugas de un rebozo, logrando que la gente que vea su trabajo se pregunte “¿Es vidrio?”: “Estas piezas recrean los colores que usualmente vemos en un mercado, en la artesanía nacional o en la vida cotidiana de nuestra cultura”, contó Caya, como es mejor conocida por su trabajo.

Además del vidrio, la artista incorpora otro tipo de materiales a sus obras como el cobre, ya que es compatible con el vidrio. A pesar de que ha cosechado grandes éxitos con su trabajo, Caya reconoce que no ha sido un camino fácil, pues se ha enfrentado a diversos retos; el principal de ellos, ha sido el no poder presentar con regularidad sus piezas: “Un reto al que me enfrento en cada evento, es que la transportación (de las piezas) es costosa y su manejo es muy delicado, por lo que, muchas galerías no aceptan estos trabajos”, confesó.

DESTACAN SU USO

En mayo pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas, declaró que 2022 es el Año Internacional del Vidrio. El anuncio fue hecho para destacar los usos del vidrio, que se caracteriza por ser sustentable, reciclable y aplicable en diversos rubros.

Esto llevará a la celebración de la Primera Bienal Internacional de Arte en Vidrio en Iberoamérica, en donde participarán artistas de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Venezuela y, por supuesto, México.

DATOS

2022 FUE DECLARADO EL AÑO INTERNACIONAL DE VIDRIO POR LA ONU.

EL OBJETIVO DEL NOMBRAMIENTO ES RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL MATERIAL EN SECTORES COMO LA SALUD, ARQUITECTURA, ENTRE OTROS.

CELEBRARÁN LA PRIMERA BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE EN VIDRIO EN IBEROAMÉRICA.

SE LLEVARÁ A CABO DEL 28 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE.

TENDRÁ COMO SEDE EL MUSEO MUNICIPAL DE CARTAGO, EN COSTA RICA.

ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL, EL SAVADOR, GUATEMALA, ECUADOR, HONTURAS, MÉXICO, REPÚBLICA DOMINICA, PANAMÁ Y VENEZUELA SERÁN LOS PAÍSES PARTICIPANTES.

LA ARTISTA

EN MÉXICO, CLAUDIA HA EXPUESTO SUS OBRAS EN EL FORO LA PAZ, BADA EN CAMPO MARTE Y EN ALGUNAS GALERÍAS.

LA TÉCNICA

LA VITROFUSIÓN COMENZÓ EN LA ANTIGUA MESOPOTAMIA.

ESTE PROCESO CONSISTE EN:

TOMAR PEDAZOS DE VIDRIO. COLOCARLOS EN UN HORNOR. FUNDIRLOS PARA CREAR UN SÓLA PIEZ.

