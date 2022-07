Esmeralda Jiménez Cortés apuesta por las nuevas generaciones

Esmeralda Jiménez Cortés es pintora, pero la maternidad la llevó a explorar la literatura infantil y la ilustración. Así nació, en 2016, el libro "Nuitne, la historia de su viaje y su regreso a casa" (Secretaría de Cultura de Jalisco, 2016). Ahora, lanza "La encantadora de moscas" (Babidi-bú, 2022), una historia con la que busca invitar a los pequeños a lectores a creer que el futuro no sólo les pertenece, también puede ser mejor.

FANTASÍA. Los personajes de la historia (Fotos: Cortesía)

El libro, ilustrado con 20 piezas elaborados al temple —técnica medieval que mezclan los pigmentos con agua, huevo y grasa animal—, de la artista nacida en Guadalajara, cuenta la historia de Tina Haya, quien conoce al poeta y narrador de historias, Durn de Atis, y, juntos, trabajan para crear un mundo mejor para las futuras generaciones.

“El nombre surge de una idea espontánea. Un día me imaginé a una persona con la capacidad de lograr que las moscas bailaran a su voluntad. Así nació un mundo fantástico habitado por Tina Haya, la protagonista, quien conoce al poeta Durn de Atis”, explica.

La historia comienza cuando a un pueblo llega el rumor de que existe una encantadora de moscas, los pobladores hacen una expedición para conocerla y le regalan una serie de cofres, cuyo contenido es una suerte de acertijos. “La idea central es que ella, mientras va descifrando los mensajes que tienen que ver, por ejemplo, con sus antepasados, pueda comprender que necesita vivir a partir del amor y del perdón. Las ilustraciones son una representación casi literal del texto”, añade.

Jiménez, quien es graduada en artes visuales por la Universidad de Guadalajara, escribe e ilustra libros infantiles desde el respeto a la niñez. “El lenguaje debe ser diferente, pero de ninguna manera puedes subestimarlos. Cuando me convertí en madre quise contarles historias a mis hijos, quería explicarles el mundo con un lenguaje que ellos pudieran entender. Soy pintora, me reconozco como pintora, pero gracias a ellos me introduje en el mundo de la ilustración y de la literatura. Hay muchísimos libros para niños, pero yo quería contarles mis propias historias”, refiere.

Y agrega: “Las larvas de la mosca verde botella o Lucilia sericata, son utilizadas para curar las heridas infectadas, se comen la pus. Yo quiero que los lectores puedan ver que las jóvenes generaciones pueden acabar con lo podrido que existe y pueden sanar al mundo. El futuro está en ellos”.

DATOS

20 ilustraciones conforman el libro.

2007 presenta su primera muestra individual.

En 2019 Women Studio Workshop le otorgó una residencia de cuatro semanas para trabajar grabados en punta seca en sus instalaciones en Nueva York.

Es graduada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara, también hizo estudios de fotografía en la Casa de la Cultura de Zapopan.

En 2016 la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco publicó su libro "Nuitne la historia de su viaje y su regreso a casa".

