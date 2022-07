Marta Aura, legado de actuación

Marta Aura estaba orgullosa de su carrera de más de 60 años. La primera vez que pisó un escenario fue en 1959, en el Teatro La Capilla, en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (Injuve), y no se volvió a bajar. "No he parado desde aquel día y todavía tengo muchas cosas por decir", dijo a Canal Once, hace dos años.

La contribución de Aura a lo largo de seis décadas fue notable, tanto en el ámbito de las artes escénicas, como en la enseñanza a nuevas generaciones que abrevarán de su espíritu creativo y generoso.

Desde 2012 entró al elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y, en 2019, fue reconocida como actriz de número. Participó en las puestas en escena: El círculo de cal, Ilusiones, Códice Ténoch, A Soldier in Every Son, Los grandes muertos, Éramos tres hermanas (variaciones sobre Chéjov), Homéridas, Este paisaje de Elenas, Numancia, Proyecto Leñero, La panadería, El padre y Memoria, obra que le permitió compartir con el público una parte de su camino como actriz.

Su más reciente participación como integrante del elenco de la CNT fue en la producción interdisciplinaria Stravinsky 50, a cargo del Ensamble del Centro de Experimentaci��n y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic) y la Compañía, para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Igor Stravinsky, dentro de la programación virtual del 49 Festival Internacional Cervantino.

Marta Aura, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral, exploró diversos géneros y encontró en el monólogo un reconocimiento que la llevó a presentar con éxito largas temporadas de, por mencionar algunas, La Mujer rota (obra que ofreció durante 12 años) y Mujer on the Border, que presentó en escenarios tanto de México como de Estados Unidos y de España.

En cine trabajó con directores como Alfonso Arau, Jorge Fons, Arturo Ripstein, Felipe Cazals y Alfonso Cuarón. Este año recibió el premio el Premio Mezcal a la Mejor Actriz en un Largometraje Mexicano por la cinta Coraje (ópera prima de su hijo, Rubén Rojo), siendo aclamada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2022.

La luz de la actriz se apagó el pasado 8 de julio, a los 83 años de edad. En una de sus últimas entrevistas, otorgada al programa Aprender a envejecer, indicó: "En el teatro aprendes a conocer al ser humano, a la vida. Hice televisión, radio, cine y teatro, y tuve la fortuna de hacer todo tipo de obras. Pero es en el teatro en donde me conocí a mí misma porque es un trabajo que exige saber quién eres y pensar en por qué tú podrías ser Antígona. Hacer teatro ha sido lo más bello de mi vida". Que en paz descanse.

PAL