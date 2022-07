Llega World Press Photo 2022 al Franz Mayer | FOTOS

"Si bien hay una tendencia a la belleza, a convertir todo en piezas artísticas, no debemos olvidar que hay personas implicadas en ello", dice la fotoperiodista canadiense Amber Bracken. Su imagen "Escuela residencial de Kamloops", tomada para The New York Times, fue elegida como la foto del año del prestigioso concurso World Press Photo (WPP) 2022.

En ella se ve un campo de cruces con vestidos de color rojo que vuelan al viento mientras luce un arcoíris por detrás. Una imagen hermosa con un contexto terrible: se trata de un homenaje a los niños de una escuela residencial indígena, constituida para forzar la asimilación cultural en Columbia Británica.

Esa imagen y otras 121, elegidas cómo las mejores tomas hechas en todo el mundo durante 2021, llegan al Museo Franz Mayer, del 15 de julio al 2 de octubre, para conformar una mirada diversa, llena de perspectivas, sobre los temas más actuales en el mundo: los efectos de la crisis climática, la vida después de la pandemia de COVID-19, la discriminación, la guerra y la violencia en distintas regiones del mundo.

La imágenes elegidas son las mejores tomas hechas en todo el mundo durante 2021. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

Esta edición incluye la exhibición del trabajo del fotógrafo mexicano Yael Martínez, ganador en la categoría “Formato abierto” de la región Norteamérica y Centroamérica con la serie "Flor del tiempo: la montaña roja de Guerrero". Para esta versión, WPP ha cambiado de formato: el mundo ha sido dividido en seis regiones, con un jurado en cada una, de donde han salido 24 ganadores regionales y 4 globales.

Para la versión 2022 del certamen, se presentaron 64 mil 823 fotografías y trabajos de formato abierto, realizados por 4 mil 66 fotógrafos de 130 países. La exhibición, afirmó la representante del certamen Martha Echavarria, cobra mayor relevancia en el contexto mundial que vive la libertad de expresión en México y en el mundo: "La libertad de prensa es un problema muy grande, con mucha desinformación. (Con la exposición) queremos invitar al público a leer bien sus noticias y conocer más de lo que hay atrás", dijo.

Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer, coincidió: la exposición “es un llamado al compromiso en un momento en el que el trabajo periodístico es de riesgo en México”, señaló. Además, coincide con el 36 aniversario del museo, que cada año alberga las imágenes ganadoras.

La exhibición incluye el reportaje gráfico del año, otorgado a la serie “Salvar los bosques con el fuego”, del fotógrafo australiano Matthew Abbott para National Geographic. La serie retrata a indígenas australianos quemando la tierra como una práctica conocida como “quema fría”, en la que el fuego se mueve lentamente, por lo que solo quema la maleza y se elimina la acumulación del combustible que alimenta las llamas más grandes.

La exhibición incluye el reportaje gráfico del año. Foto: Cortesía Museo Franz Mayer

El Premio al proyecto a largo plazo recayó en el brasileño Lalo de Almeida, quien ganó con la serie “Distopía amazónica” para Folha de São Paulo, en donde se muestran las amenazas bajo las que vive la selva amazónica: deforestación, minería, desarrollo de las infraestructuras y explotación de los recursos naturales.

En tanto, el Premio al formato abierto fue para “La sangre es una semilla” de la fotógrafa ecuatoriana Isadora Romero, que aborda el tema de la desaparición de semillas, la migración forzada, la colonización y la subsecuente pérdida del conocimiento ancestral.

World Press Photo 2022 estará acompañada de un programa de conferencias, mesas redondas con expertos en fotografía, talleres y cursos, visitas especiales fuera de horario regular del museo, talleres para la familia y el curso teórico-práctico “Reportaje visual: narrar con imágenes” con Rocío Ortíz.

Este sábado, a las 13:00 horas, la ganadora Amber Bracken participa en la mesa “Periodismo y pueblos originarios: procesos de descolonización en el periodismo occidental, experiencias en Canadá y México”, junto a la periodista mexicana Daniela Pastrana.

alg

