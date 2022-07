“Perras de reserva”, de Dahlia de la Cerda: Un retrato de la lucha de las mujeres

A través de un humor negro que retrata la realidad de la violencia en México y de los cuentos inspirados en 13 mujeres (muy diferentes entres sí), se conforma “Perras de reserva”, de Dahlia de la Cerda, un libro galardonado en 2019 con el Premio Nacional de Cuento Joven Comala, en la Feria del Libro de Colima, y que ahora es editado por Sexto Piso.

Reapropiarse de las palabras para quitarnos los estereotipos

De acuerdo con la autora, "Perras de reserva" está conformada por relatos en el que la violencia, el sexo y los deseos más oscuros de las protagonistas crean un mosaico de personalidades que combinan con los tiempos.

En cuanto a los cambios que ha tenido el libro con su reedición, De la Cerda explicó que más que hacer una revisión como se suele hacer en otros casos, se incluyeron textos nuevos y tuvo un rediseño.

¿Qué significa el nombre del libro? La autora explica que es convertir el sustantivo de “perra” (palabra que conforma el título) en un adjetivo, Dahlia explicó que se trata de reapropiarse de los insultos para darles una carga política.

“Del contexto del que yo vengo ‘perras’ no es tan peyorativo, o sea, mis amigas me dicen perra como una palabra cotidiana, un halago, por eso quise reapropiarme de ella y describir con la palabra a las mujeres que se salen del estereotipo”, expresó.

Sobre algunas de las historias y sus protagonistas, la autora contó que éstas van desde la niña fresa, a la niña barrio, la mujer política, la luchona y la narco. La autora ahondó en el primer capítulo, en el que se narra un aborto en una casa, como un proceso duro que las mujeres atraviesan en solitario, que la sociedad muchas veces pinta como tragedia, pero que generalmente sale bien.

“Soy activista de ‘Morras Help Morras’ y unos de los proyectos más importantes se llama ‘Aborta Segura’, a través de este brindamos información y acompañamos a las mujeres que abortan en casa usando misoprostol”, dijo Dahlia respecto a quiénes y qué inspiró este capítulo.

En “Perras de reserva”, los personajes no son buenas, ni malas, pero sin duda, tanto ellas como las historias están impregnadas del humor negro que la caracteriza.

“Todos los capítulos tiene un humor negro y lo empleo como una estrategia de supervivencia, sin embargo no fue algo que hice de forma intencional, yo intenté darle un tono más serio, pero siempre me salía el humor, un elemento que también me ayudó a conectar con los lectores”, señaló.

Si quieres conocer más sobre “Perras de reserva”, de Dahlia de la Cerda, sintoniza LITERAL a través del streaming de El Heraldo de México, en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o la plataforma de tu preferencia.

Por: Melissa Moreno

Ficha:

Libro: Perras de reserva

Autora: Dahlia de la Cerda

Editorial: Sexto Piso, 2022