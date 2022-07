“El amor en los tiempos del like”: Romina Sacre rompe con los estereotipos del amor romántico

“Más que ser feliz contigo mismo, se trata de conocerte bien, no podemos ir buscando o pidiendo algo que ni nosotros sabemos qué queremos en una relación”, explicó Romina Sacre sobre el primer y más importante capítulo de “El amor en los tiempos del like”.

Idealizar el amor, confundimos calidad con expectativa

A través de su segunda trabajo literario, la autora mexicana habla sobre la importancia de las relaciones de pareja de calidad y de romper con las construcciones de género que se le han impuesto a las personas (mayormente a las mujeres) a lo largo de la historia.

“Se trata de cuestionarnos y de empezar a desmenuzar las creencias, las expectativas tóxicas y de saber qué estoy (y no) dispuesta a ceder en el amor, de saber, que si tu trabajas en ti no tienes que bajarte tres escalones para que la otra persona se sienta a gusto; las mujeres no somos la mamá o las porristas de la relación, eso no es ser una pareja”, contó.

Sobre los “negociables y no negociables”, Sacre explicó que hay que encontrar un punto medio, porque las personas no son perfectas y buenas, aunque pueden llegar a no coincidir en muchos gustos, quizá "se encuentra esta convergencia en los valores, por ejemplo".

¿Existe la media naranja? La autora nos dice que “se trata de complementar a una persona y que ella te complemente, no de ser un cretino con las otras personas, de encontrar a alguien que te aporte un montón de cosas, de tener relaciones de calidad”.

En cuanto a la idealización de la pareja y cómo se justifica a la otra persona con tal de que encaje en lo bueno que se crea de ella, Romina Sacre explicó que estas acciones se deben a que la gente no termina de decidir lo que quiere.

Saber lo que realmente quieres, el primer paso del amor propio

Acerca de los “Bernardo’s” (uno de los personajes se su libro), Sacre dice que rompen con la idea que alguien puede tener sobre una relación de pareja, explicó que son personas que preferimos ver según nuestras expectativas, aún cuando ni ellos mismos tienen un compromiso consigo mismos.

“Cuando encontramos a una persona que no se compromete consigo misma, se nos olvida que si no se compromete con ella, tampoco lo va a hacer con nosotros, debemos aprender a ver las red flags que la vida nos pone en la cara y hacernos a un lado, va a doler y es perfectamente normal, pero de todo aprendes”.

Por último, enfatizó que en las relaciones de pareja no debemos delinear tanto nuestras propias expectativas, porque dejamos de ser objetivos y olvidamos querer a las personas tal y como son, "uno no puede ser responsable de lo que hace el otro, así es la vida y eso no quita el hecho de que te sientas mal, también de recordar que muchas veces no va a existir una explicación", contó.

“Dejar de concentrarte en la otra persona y enfocarte en ti, dejar de ir por la vida victimizándonos por lo que nos hicieron y dejar de preocuparnos por la gente mala es lo mejor que podemos hacer, por que eso habla más de ellos que de ti”, finalizó.

Si quieres conocer más sobre “El amor en los tiempos del like”, de Romina Sacre, sintoniza LITERAL a través del streaming de El Heraldo de México, en Spotify, Himalaya, Apple Music, Amazon, Deezer o la plataforma de tu preferencia.

Por: Melissa Moreno



Ficha:

Libro: El amor en los tiempos del like

Autora: Romina Sacre

Editorial: Planeta, 2022