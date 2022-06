"Impala": Breves historias sobre la pérdida y las ausencias

El impala es un mamífero que, por sus características, es un híbrido entre la cabra y el ciervo. Es, pues, un animal casi inclasificable. A partir de esta idea, el escritor Juan Carlos Reyes (Puebla, 1981) construyó 39 relatos que podrían ser poesías, cuentos, estampas, ensayos o microrrelato, reunidos en Impala (Universidad Nacional de Nuevo León, 2022).

“Es un libro que se escribió a lo largo de casi dos años. Tuve la posibilidad de una reescritura que me permitió explorar géneros y, al mismo tiempo, alejarme un poco del régimen de sus estructuras. No hay finales inesperados, casi no hay cuentos con un sentido, digamos, moderno. Para mí, es más importante lo que se escribe que cómo se escribe. Lo que he intentado es jugar con el lenguaje y crear una historia de fondo”, dice en entrevista.

El epicentro del libro es la pérdida, no necesariamente la que tiene que ver con la muerte, sino la que nos lleva a comprender que en el camino se han ido quedando personas, cosas, experiencias.

“Las personas no maduramos cuando cumplimos 18 años, sino cuando muere tu padre o cuando te quedas huérfano. En este sentido, hay una serie de ausencias, de pérdidas, que los personajes intentan remediar o de sobreponerse a ella. De algún modo es un libro gris. Algunos personajes no recuperan nunca lo que ya no tienen”, explica.

Un pez que habla, una mujer de siete cabezas, simios escritores, son parte de este universo literario sin reglas. “Fue una escritura desafiante, pero nunca he comulgado con la idea del artista atormentado. Escribir es un proceso creativo y gozoso. Nadie va a morir si no lee un libro mío y yo no moriré si no lo escribo”, cuenta.

Y añade: “La idea que me gusta del impala es que es un animal que está entre el ciervo y la cabra, es una especie de mezcla, un ser intermedio. El libro intenta que no lo clasifiquen como cuento, poesía, relato. Yo quiero que el lector decida la catalogación. Me siento cómodo en los textos sin reglas y no soy de largo aliento”.