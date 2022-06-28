Cuestionario de proust: Marco Zamudio, artista visual

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: MI TERQUEDAD, A VECES CONFUNDIDA CON PERSEVERANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI SARCASMO.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD Y LEALTAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD Y SU SILENCIO.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD (ALGO MUY DIFÍCIL DE ENCONTRAR).
6. TU PRINCIPAL CULPA: NO PINTAR CUANDO VOY A VENDER, JA, JA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: PINTAR SIEMPRE.
8. TU IDEA DE FELICIDAD TERRENAL: PINTAR, VIVIR DE Y PARA LA PINTURA VIENDO A MIS HIJOS CRECER, Y ESPERANDO TENER PAREJA, AÚN, JA, JA, JA (ESTÁ DIFÍCIL AGUANTARME); PREGÚNTENLE A LIZETH.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: EL ROBO DE UNA VIDA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN TIPO MUCHO MÁS LOCO, SIN LAS ATADURAS QUE ME PONE LA SOCIEDAD.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: HACE DOS AÑOS ME ENAMORÉ DE ROMA, PERO AMO A LA CIUDAD DE MÉXICO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LAS ENCHILADAS SUIZAS ENJITOMATADAS Y EL TEQUILA REPOSADO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LA FLOR DE DURAZNO.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JOSÉ SARAMAGO, HORACIO QUIROGA Y JAIME TURRENT.
15. TUS POETAS FAVORITOS: EDUARDO LIZALDE, CHARLES BAUDELAIRE, CHARLES BUKOWSKI.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SUPERMAN Y ROBIN HOOD.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MRS. FLETCHER.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GEORGE HARRISON.
19. TU PINTOR FAVORITO: MERISI CARAVAGGIO Y LUCA GIORDANO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: JUAN IGNACIO PAULINO RAMÍREZ CALZADA, CONOCIDO COMO IGNACIO RAMÍREZ “EL NIGROMANTE” Y NELSON MANDELA, POR SUPUESTO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: EVA PERÓN.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MERISI Y LUCA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS RATAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AUGUSTO PINOCHET.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA TOMA DE LA BASTILLA.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA DE BENITO JUÁREZ SOBRE LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: EL CANTO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: MELANCÓLICO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LAS PALABRAS ALTISONANTES.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE MANERA CURSI, EN LA PINTURA, DANDO UNA PINCELADA EN EL LIENZO.
31. TU LEMA FAVORITO: “Y AL FINAL EL AMOR QUE TE LLEVAS, ES IGUAL AL AMOR QUE CREASTE”: THE BEATLES.
COMO AGUA PARA CHOCOLATE. EL ESCENARIO DE UNA NOVELA SIN TIEMPO
SUMARIO: LA CÉLEBRE NOVELA LLEGA AL BALLET, COPRODUCIDA POR EL ROYAL BALLET Y EL AMERICAN BALLET THEATRE
POR SALVADOR VERA