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Cuestionario de proust: Marco Zamudio, artista visual

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Marco Zamudio, artista visualCréditos: Cortesía Marco Zamudio

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: MI TERQUEDAD, A VECES CONFUNDIDA CON PERSEVERANCIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: MI SARCASMO.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: HONESTIDAD Y LEALTAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: HONESTIDAD Y SU SILENCIO.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD (ALGO MUY DIFÍCIL DE ENCONTRAR).

6. TU PRINCIPAL CULPA: NO PINTAR CUANDO VOY A VENDER, JA, JA.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: PINTAR SIEMPRE.

8. TU IDEA DE FELICIDAD TERRENAL: PINTAR, VIVIR DE Y PARA LA PINTURA VIENDO A MIS HIJOS CRECER, Y ESPERANDO TENER PAREJA, AÚN, JA, JA, JA (ESTÁ DIFÍCIL AGUANTARME); PREGÚNTENLE A LIZETH.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: EL ROBO DE UNA VIDA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: UN TIPO MUCHO MÁS LOCO, SIN LAS ATADURAS QUE ME PONE LA SOCIEDAD.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: HACE DOS AÑOS ME ENAMORÉ DE ROMA, PERO AMO A LA CIUDAD DE MÉXICO.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LAS ENCHILADAS SUIZAS ENJITOMATADAS Y EL TEQUILA REPOSADO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LA FLOR DE DURAZNO.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: JOSÉ SARAMAGO, HORACIO QUIROGA Y JAIME TURRENT.

15. TUS POETAS FAVORITOS: EDUARDO LIZALDE, CHARLES BAUDELAIRE, CHARLES BUKOWSKI.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SUPERMAN Y ROBIN HOOD.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: MRS. FLETCHER.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: GEORGE HARRISON.

19. TU PINTOR FAVORITO: MERISI CARAVAGGIO Y LUCA GIORDANO.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: JUAN IGNACIO PAULINO RAMÍREZ CALZADA, CONOCIDO COMO IGNACIO RAMÍREZ “EL NIGROMANTE” Y NELSON MANDELA, POR SUPUESTO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: EVA PERÓN.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: MERISI Y LUCA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: LAS RATAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AUGUSTO PINOCHET.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA TOMA DE LA BASTILLA.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA REFORMA DE BENITO JUÁREZ SOBRE LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: EL CANTO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: MELANCÓLICO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: LAS PALABRAS ALTISONANTES.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE MANERA CURSI, EN LA PINTURA, DANDO UNA PINCELADA EN EL LIENZO.

31. TU LEMA FAVORITO: “Y AL FINAL EL AMOR QUE TE LLEVAS, ES IGUAL AL AMOR QUE CREASTE”: THE BEATLES.












 

COMO AGUA PARA CHOCOLATE. EL ESCENARIO DE UNA NOVELA SIN TIEMPO 

SUMARIO: LA CÉLEBRE NOVELA LLEGA  AL BALLET, COPRODUCIDA  POR EL ROYAL BALLET Y EL AMERICAN BALLET THEATRE

POR  SALVADOR VERA

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Cuestionario de Proust artista visual Marco Zamudio Cúpula Edición Impresa