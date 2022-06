Efilibros, estímulos fiscales para la industria editorial

En México, dice el editor Mauricio Volpi, el 80 por ciento del mercado de libros está acaparado por solo dos empresas. “El mundo editorial mexicano se conforma de muy pocas editoriales, sólo dos tienen la mayor parte del mercado y el resto son las editoriales pequeñas y muy pocas medianas”, que se beneficiaban con los programas de coedición que existieron hasta el sexenio pasado.

“Golpeó mucho el que quitaran el programa de coediciones porque ayudaban mucho al pequeño editor; el hecho de quitarlas fue un golpe fuerte”, agrega el director de Nostra Ediciones. Un nuevo respiro, sin embargo, para los sellos más pequeños surgió en 2019 cuando se anunció Efilibro, el estímulo fiscal para la edición y publicación de obras literarias nacionales, que se sumó al de la creación y producción de artes visuales, danza, música y teatro.

“Hay que celebrar que este Gobierno amplió el Efilibro”, dice Volpi. Nostra, fundada hace ya más de 20 años, se especializó en la literatura infantil y juvenil, pero gracias al apoyo está incursionando en la literatura para adultos y ha lanzado “Nuevas letras”, una colección que arranca con cinco títulos y que busca convertirse en un escaparate para los nuevos narradores mexicanos.

“Derby de verano y otras historias” de Candelario Celorio; “El canto de los insectos” de Erika Notni; “La danza de los amantes en primavera” de Linda Herz; “Lobo” de Mónica Rojas y “Maldad” de Marisela Aguilar, conforman la oferta inicial. “La apuesta por la literatura para adultos es un paso que no habíamos querido dar por lo complicado que es el medio editorial en general, la competencia es muy grande”, dice el editor.

Con un tiraje de dos mil ejemplares para cada título, Nostra accedió a un apoyo de 500 mil pesos cedido con los impuestos de la empresa Daimler Truck. Para este año, ha presentado dos proyectos más, uno para ampliar “Nuevas letras” y otro de literatura juvenil, pero el camino no es sencillo: tras el periodo de selección que se lleva a cabo, después sigue convencer al patrocinador: “Para ellos implica dar el impuesto, no es un gasto, pero me tope con empresas que nada más no; me decían: ‘¿Que ganó yo?’, apoyar a la cultura todavía no les es suficiente”.

DATOS

Efilibro favorece la edición y publicación de obras de autores mexicanos.

Toma en cuenta la consolidación de su carrera y el fortalecimiento de la industria editorial.

Se pueden proponer novelas, ensayos, dramaturgia, cuento, poesía y crónica.

NÚMEROS

500 mil pesos es el monto máximo por proyecto.

200 millones de pesos distribuyen cada año Efiartes.

CAR