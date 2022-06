“Últimos días de mis padres”, un libro sobre la memoria familiar, la orfandad y la muerte

“La orfandad es perder un papel virtuoso. Ya no ejerzo de hija. He perdido un oficio, he perdido un lugar. El único donde se me amaba conociéndome, aconsejándome, a veces, lastimándome, espejos al fin, prolongaciones de lo que ellos han querido o no han querido que sea”, se lee en un párrafo de las primeras páginas de Últimos días de mis padres, de Mónica Lavín, el libro más personal de la autora dentro de su trayectoria literaria.

¿Qué nos enseña la muerte de nuestros padres?

De acuerdo con la escritora, cuando mueren tus padres dejas de ser hijo y empiezas la exploración sobre quiénes fueron ellos antes de ti, sus historias familiares y anhelos.

Sobre esta situación, Mónica Lavín explicó que logró acumular gran parte de la memoria de sus padres gracias a la experiencia con ellos, pero también alimentándose de la memoria de otras personas.

“Ahora que deje de ser hija me convertí en cabeza de familia, ahora yo soy madre y abuela, soy la memoria viva que tiene el gusto de contarle a la descendencia estas aventuras de la vida de quienes nos preceden, de contarles aquello que las fotografías no cuentan”, señaló.

Por otra parte, explicó que conocer de nuestros padres o abuelos nos da una pertenencia, por lo que, a través de la escritura, también intentó hilvanar los silencios y los dolores de lo que ellos jamás contaron.

“¿Qué tengo de ellos?, ¿quiénes eran como personas y padres?, el libro me ha permitido resaltar lo que significaron ellos en diferentes momentos, valorar los que fueron en vida, valorar la vida y reflexionar”, contó.

Escribir “para ella”, dijo Mónica, fue un ejercicio que le permitió entender un poco aquella conversación que había quedado inconclusa, y agregó que los lectores han tenido un papel importante porque “me han reconfortado, me dieron más de lo que yo les pude dar”.

Por: Melissa Moreno



Ficha:

Libro: Últimos días de mis padres

Autora: Mónica Lavín

Editorial: Planeta, 2022