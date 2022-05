María Reyna: Canto y Raíz Indígena

La cantante María Reyna no olvida el consejo que le dio su productor musical: “Para ser internacional, hay que ser profundamente regional, tienen que conocer tu autenticidad y tus raíces”. Desde entonces, dice, ha sido auténtica y enarbolado su raíz indígena.

Una muestra de su propuesta musical la presenta este sábado en el concierto Tour orgullosa soy raíz, en el que ofrecerá un repertorio en mixe, zapoteco, náhuatl, maya, mixteco y español, acompañada del compositor, pianista, director de orquesta y productor musical Joaquín Garzón.

"Mi sueño ha sido cantar y cuando abrazas tus sueños, cuando los apapachas, son una bendición. Me siento muy orgullosa de quién soy, soy una mujer indígena, hablo una lengua, soy de una comunidad. La cosmovisión que tenemos en nuestras comunidades es muy fuerte y por eso me importa mucho que se me identifique como una soprano mixe. Mis raíces me han abierto las puertas no sólo por mi voz y mi canto, también por mi vestimenta tradicional", dice en entrevista.