"Después del amor, la vida sigue": Gastón García Marinozzi

Pedro y Ana han decidido separarse después de varios años de casados. En la noche de navidad van a comunicarlo a su grupo de amigos. Los lugares verdaderos, de Gastón García Marinozzi (Alfaguara, 2022) es la historia del último día de esta pareja que terminará por tomar rumbos distintos.

“Los lectores me han dicho que no es una novela sobre el fin del amor, sino de un amor que se transforma, que se convierte en otra cosa. Pensé en el duelo que implica una separación, la muerte genera un duelo, pero alejarse del amor también te lleva a un duelo, quizá más luminoso. A veces hay que atravesar lugares ásperos y dolorosos para encontrar cierto sosiego, al otro día amanece y la vida se dispone. No pretendo minimizar una separación de la gente que amamos, pero es comprender que la vida cambia y que padecemos circunstancias que nos sofocan y nos hacen pensar que no sobreviviremos”, dice en entrevista.