Raúl Tamez estrena 'Madre migrante' en Nueva York

El coreógrafo y bailarín Raúl Tamez llegó a Nueva York con dos maletas de 20 kilos cargados de huipiles chinantecos, cabezas de venado, penachos de quetzales, ropa de parachicos, y con el gran sueño de ser el primer mexicano en crear una obra para la Limon Dance Company, la icónica compañía de danza creada hace 75 años por José Limón, considerado el maestro de la danza moderna.

La pieza coreográfica Madre migrante, explica el artista, fue creada a partir de Tonantzintla, de Limón, estrenada en 1951, comisionada por Miguel Covarrubias al coreógrafo sinaloense. “Quiero rescatar, honrar y apropiarme, desde un lugar inteligente, de nuestra cultura ancestral, a través del arte legitimado; así como encontrar los eslabones perdidos que hacen que nuestra cultura popular no esté presente, como debería, en los escenarios de las mal llamadas bellas artes”, dice Tamez en entrevista.

Raúl Tamez (Foto: Leslie Pérez)

Desde su fundación en 1946, la Limon Dance Company ha logrado preservar y difundir el legado de José Limón; además de enriquecer su quehacer con la participación de coreógrafos de diversas latitudes y, ahora, por primera vez la pieza de un connacional del coreógrafo se llevará a los escenarios del Joyce Theater, el 26 de abril, con 10 intérpretes; y el 6 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

“Ha sido increíble, cada día fue una experiencia única. Soy sociólogo y puedo pensar de manera taxonómica, pero pasaron cosas casi sobrenaturales. Por ejemplo, encontré coincidencias muy interesantes en torno a la Virgen de Guadalupe y a Cuatlicue, encontrarte en Nueva York con símbolos de estas figuras no es fácil. La pieza quedó muy fuerte, mucha gente que la ha visto ha llorado”, cuenta.

Tamez, quien junto con Rodrigo González, es director de la Infinita Compañía y de Teatro Varsovia, fue invitado a colaborar a principios de 2021, desde entonces realizó una ardua investigación que lo llevó a conocer expresiones artísticas como el bullerengue colombiano.

“Es un género colombiano en el que todas las mujeres deben ser empoderadas y la mayoría son ancianas, y cantan a la muerte y a la pérdida de la figura materna. Me pareció atinado no sólo abarcar temas mexicanos, sino también atender el espectro latinoamericano. El bullerengue le vino a dar una especie de adoración muy interesante a la virgen, una virgen sincrética que nace de la unión de Cuatlicue y Guadalupe”, explica.

Y añade: “La canción habla de las mujeres y las madres que lavan en el río. Un día lo empecé a utilizar como una capa más de la musicalización y llegó el director de la compañía, me mostró un libro que muestra a José hablando de las mujeres que lavan en el río y me dijo que tenía una obra de las mujeres que lavan. No fue una decisión analizada, ha sido un tema intuitivo, de revaloración histórica. Todo, de verdad, fue medio místico, como si de algún modo estuviera la voz de José”.

