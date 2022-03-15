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Cuestionario de Proust: Respuestas de Lourdes Ambriz, soprano

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no?, Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Lourdes Ambriz, sopranoCréditos: Cortesía Coordinación Nacional de Música y Ópera. (INBAL)

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: PONERME EN LOS ZAPATOS DE LOS DEMÁS.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: BUEN TALANTE.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SENSIBILIDAD Y BUEN HUMOR.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SEGURIDAD EN SÍ MISMA, QUE NO SE VEA AL ESPEJO CADA 5 MINUTOS.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SINCERIDAD.

6. TU PRINCIPAL CULPA: EL CHOCOLATE.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LEER, ESCUCHAR MÚSICA Y COCINAR.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UN LUGAR CAMPESTRE DONDE PUEDA LEER, ESCUCHAR MÚSICA Y COCINAR.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? UN MUNDO INDIFERENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA VIOLENCIA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? FERRAN ADRIÁ.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN LA TOSCANA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ESCAMOLES, HUAUZONTLES EN PASILLA, PERO TAMBIÉN PAD THAI O UN BUEN ASADO ARGENTINO.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: BERENJENA, ORQUÍDEA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: CORTÁZAR, MURAKAMI, BIOY CAZARES, SARAMAGO, PAMUK, ECO.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PAZ, E. E. CUMMINGS, SOR JUANA, QUEVEDO.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: RASKOLNIKOV, EN CRIMEN Y CASTIGO, POR PETER LORRE.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: BRÜHNILDE LA WALKIRIA.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, STEVE REICH, BACH, JAQUET DE LA GUERRE, GESUALDO Y LAVISTA.

19. TU PINTOR FAVORITO: LUCAS CRANACH, GUSTAV KLIMT, RAFAEL CORONEL, REMEDIOS VARO, MARÍA IZQUIERDO, DR. ATL.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PITÁGORAS.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: AMELIA ERHART, VIRGINIA WOOLF.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: YETLANETZI, SIGNIFICA AURORA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: VÍBORAS Y TARÁNTULAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? FRANCO, HITLER, PINOCHET, DÍAZ ORDAZ.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CARRERA ESPACIAL.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SEPARACIÓN DE BIENES DE LA IGLESIA Y EL ESTADO, MUY SIGNIFICATIVA EN NUESTRO PAÍS.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PERFECTO EQUILIBRIO.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EXPECTACIÓN, OPTIMISMO.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LAS QUE DENOTAN INMADUREZ.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? EN MEDIO DE UN DULCE SUEÑO.

31. TU LEMA FAVORITO: “LA VIDA ES UN APRENDIZAJE”.
PAL

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Cuestionario de Proust Lourdes Ambriz Cúpula Edición Impresa