Cuestionario de Proust: Respuestas de Lourdes Ambriz, soprano

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: PONERME EN LOS ZAPATOS DE LOS DEMÁS.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: BUEN TALANTE.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SENSIBILIDAD Y BUEN HUMOR.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: SEGURIDAD EN SÍ MISMA, QUE NO SE VEA AL ESPEJO CADA 5 MINUTOS.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: SINCERIDAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: EL CHOCOLATE.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LEER, ESCUCHAR MÚSICA Y COCINAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: UN LUGAR CAMPESTRE DONDE PUEDA LEER, ESCUCHAR MÚSICA Y COCINAR.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? UN MUNDO INDIFERENTE AL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA VIOLENCIA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? FERRAN ADRIÁ.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN LA TOSCANA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: ESCAMOLES, HUAUZONTLES EN PASILLA, PERO TAMBIÉN PAD THAI O UN BUEN ASADO ARGENTINO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: BERENJENA, ORQUÍDEA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: CORTÁZAR, MURAKAMI, BIOY CAZARES, SARAMAGO, PAMUK, ECO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PAZ, E. E. CUMMINGS, SOR JUANA, QUEVEDO.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: RASKOLNIKOV, EN CRIMEN Y CASTIGO, POR PETER LORRE.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: BRÜHNILDE LA WALKIRIA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART, STEVE REICH, BACH, JAQUET DE LA GUERRE, GESUALDO Y LAVISTA.
19. TU PINTOR FAVORITO: LUCAS CRANACH, GUSTAV KLIMT, RAFAEL CORONEL, REMEDIOS VARO, MARÍA IZQUIERDO, DR. ATL.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: PITÁGORAS.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: AMELIA ERHART, VIRGINIA WOOLF.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: YETLANETZI, SIGNIFICA AURORA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: VÍBORAS Y TARÁNTULAS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? FRANCO, HITLER, PINOCHET, DÍAZ ORDAZ.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CARRERA ESPACIAL.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA SEPARACIÓN DE BIENES DE LA IGLESIA Y EL ESTADO, MUY SIGNIFICATIVA EN NUESTRO PAÍS.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER? PERFECTO EQUILIBRIO.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EXPECTACIÓN, OPTIMISMO.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? PARA LAS QUE DENOTAN INMADUREZ.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? EN MEDIO DE UN DULCE SUEÑO.
31. TU LEMA FAVORITO: “LA VIDA ES UN APRENDIZAJE”.
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