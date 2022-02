Tendencias: Evelin Acosta, la identidad unifica

Las letras y los libros han sido mi pasión desde pequeña; tengo una particular afición por la poesía, me encanta la belleza que se puede lograr a través de las palabras. Siempre me sentí identificada con el estilo de la obra de Jaime Sabines, creo que es una gran influencia en mi quehacer literario. La décima me llamó, desde la primera vez que vi a dos poetas improvisando y charlando en versos, frente a mí. Es una imagen que tengo presente, porque fue como ver la palabra viva, la poesía en movimiento. Fue en ese momento cuando supe que tenía que aprender (más que a escribir) a improvisar. Desde entonces, me uní a la décima y a los versos, y los hice mi lenguaje.

El uso de la palabra siempre conlleva responsabilidades. Está la responsabilidad de lo que compartes con quienes te leen o escuchan, en el caso de la décima está también la responsabilidad y el respeto hacia culturas, tradiciones e identidades y, por otro lado, la responsabilidad de ser fiel a mi estilo y conmigo misma, con lo que creo y con lo que pienso.

Evelin Acosta. (Foto: Luis Vélez)

Decidí incursionar en el arte a través de la improvisación y la creación de la décima en primer lugar por el amor profundo que siento por mis raíces sotaventinas. Por otra parte, considero que es importante ser partícipes de nuestra comunidad, ser practicantes y conocedores de su cultura, porque esa es la única forma en que las identidades de los pueblos se mantienen vivas. Yo decidí, junto con mi familia, andar estos caminos de la tradición y de la búsqueda de nuestros orígenes, porque Loma Bonita, el lugar donde crecí, se encontraba en una crisis de identidad. Y tras más de 15 años de trabajo, compartiendo nuestras tradiciones a niñas, niños y jóvenes, se respira un aire diferente, hoy sabemos que Loma Bonita es Sotavento y que lo nuestro son los versos, las décimas, el fandango. La identidad unifica. Por eso hay que fortalecerla.

Invito a jóvenes, adultos, niños y niñas a reconectarse con sus raíces. La responsabilidad de preservar la identidad de un país, recae en sus habitantes. Si quieren conocer y aprender más sobre la décima, estaré encantada de compartirles lo que sé; en internet se encuentra un sinfín de información, pero si a algo me gustaría motivarlos, es a leer más y a escribir. La lectura siempre abre puertas a la imaginación. Ojalá puedan dedicar alguna de esas lecturas a un libro de poesía, ya que es un alimento para el alma, la nutre de bondad, que es lo que falta en estos tiempos.

