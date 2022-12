Propuesta de Ley, peligro para la ciencia, afirma Brenda Valderrama del Instituto de Biotecnología de la UNAM

La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, contiene fallas conceptuales y estructurales que buscan concentrar el presupuesto y las decisiones sobre la investigación científica mexicana "en muy pocas manos", consideró la doctora Brenda Valderrama Blanco del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

La científica opinó que la propuesta, que llega con dos años de retraso y que se suma a dos más que permanecen en el Senado y una más en la Cámara de Diputados, se inscribe en la conceptualización errónea de considerar a la ciencia como productora de bienestar y no como generadora de conocimiento: "Tratar de orientar en el presupuesto para ciencia la política científica hacia el bienestar la aleja de su objetivo y la hace inoperante", dijo.

La propuesta, que incluye reformar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y la Ley Federal de Planeación, señaló Valderrama, busca además concentrar en el Conacyt al menos unos mil 300 millones de pesos que desde una docena de secretarías se destinan a investigación científica.

"Lo que ha buscado la directora del Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla) desde el día uno es controlar todo el presupuesto para ciencia; para eso tiene que quitarle el control a una docena de secretarios y la forma cómo lo piensa hacer es centralizar todo, no en ella porque ella es una jerarquía menor, pero si en el Presidente, con la intención de que él se lo regresé", afirmó.

Con la propuesta, estimó, secretarías como la SEP, Economía, Energía, Medio Ambiente, Seguridad ciudadana, Cultura, Marina o

Agricultura, entre otras deberán encauzar el presupuesto que destinen a ciencia al Conacyt, lo "es muy comprometido para los investigadores porque el doble discurso dice que se va respetar la libertad de cátedra, de investigación, pero al mismo tiempo el dinero sólo va a ser para los proyectos que ellos decidan".

Aún más, añadió, se "dejarán fuera disciplinas que no apoyan lo que para ellos es prioritario: el bienestar, la autosuficiencia alimentaria, la seguridad, beneficios que no genera la ciencia; no hay manera de hacer una línea recta entre la ciencia y el bienestar, o la seguridad o la prosperidad, es una línea punteada donde cada quien hace un cachito y al final se obtienen beneficios pero no es una línea recta, no por financiar ciencia se obtiene bienestar".

Valderrama agregó que resulta imprescindible detener la aprobación de la Ley por lo menos hasta febrero y no permitir que con modificaciones"accesorias" se pretenda aprobar. Por lo pronto, aseguró, en los próximos días las comisiones encargadas en el Senado y en la Cámara de Diputados analizarán las cuatro propuestas, lo cual representa una esperanza de que la aprobación sea detenida.

"No es por nosotros, por los investigadores, ahí se equivoca el Presidente, es por dos o tres generaciones de jóvenes, de aquí a que se pueda modificar está ley va pasar mucho tiempo y mientras tanto vamos tener una ley incapacitante que va dejar fuera a miles y miles de jóvenes, que va romper la trasmisión del conocimiento, la ciencia a la mexicana es lo que vamos a perder", señaló.

4 propuestas de ley sobre ciencia están en las cámaras

1300 millones de pesos para ciencia están en juego

