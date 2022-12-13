Cuestionario de Proust. Respuestas de Sergio Cárdenas, director de orquesta

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: INTEGRIDAD.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: HONESTIDAD.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SINCERIDAD.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: FIDELIDAD A SÍ MISMA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: FRANQUEZA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: TOLERANTE EN EXCESO.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA MÚSICA.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA TRASCENDENCIA MUSICAL.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: QUE NO HUBIERA MÚSICA.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: PIERO DELLA FRANCESCA.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: SIEMPRE EN MÉXICO.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PESCADO EN HIERBA SANTA, MEZCAL.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO, ORQUÍDEA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOYEVSKI, J. BARNES, RULFO, QUIGNARD, MARAI.
15. TUS POETAS FAVORITOS: PAZ, RILKE, DIMA EZBAN, MARTÍN AGUIRRE, R. LEEMANN, SOR JUANA, NEZAHUALCÓYOTL.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: TAMINO (LA FLAUTA MÁGICA).
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PAMINA (LA FLAUTA MÁGICA).
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SERGIO CÁRDENAS.
19. TU PINTOR FAVORITO: PÍA.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ALEJANDRO EL GRANDE.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SERGIO, ISMAEL, TONATIUH, DONAJÍ.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: STALIN.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA INTERIOR.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: PINTOR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EXPECTANTE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: IMPUNTUALIDAD.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: HACIENDO MÚSICA.
31. TU LEMA FAVORITO: CONÓCETE A TI MISMO.
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