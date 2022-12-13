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Cuestionario de Proust. Respuestas de Sergio Cárdenas, director de orquesta

Para entender las ideas más peligrosas debemos, primero, comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y, ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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Director de orquesta sinfónica y compositor musical mexicanoCréditos: CORTESÍA

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: INTEGRIDAD.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: HONESTIDAD.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: SINCERIDAD.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: FIDELIDAD A SÍ MISMA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: FRANQUEZA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: TOLERANTE EN EXCESO.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: LA MÚSICA.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: LA TRASCENDENCIA MUSICAL.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: QUE NO HUBIERA MÚSICA.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: PIERO DELLA FRANCESCA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: SIEMPRE EN MÉXICO.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: PESCADO EN HIERBA SANTA, MEZCAL.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: ROJO, ORQUÍDEA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: DOSTOYEVSKI, J. BARNES, RULFO, QUIGNARD, MARAI.

15. TUS POETAS FAVORITOS: PAZ, RILKE, DIMA EZBAN, MARTÍN AGUIRRE, R. LEEMANN, SOR JUANA, NEZAHUALCÓYOTL. 

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: TAMINO (LA FLAUTA MÁGICA).

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: PAMINA (LA FLAUTA MÁGICA).

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: SERGIO CÁRDENAS.

19. TU PINTOR FAVORITO: PÍA.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: ALEJANDRO EL GRANDE.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: JUANA DE ARCO.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: SERGIO, ISMAEL, TONATIUH, DONAJÍ.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULA.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: STALIN.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: LA INTERIOR.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: PINTOR.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: EXPECTANTE.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: IMPUNTUALIDAD.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: HACIENDO MÚSICA.

31. TU LEMA FAVORITO: CONÓCETE A TI MISMO.

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