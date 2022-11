Se apagaron las luces, la película empezó y ya me había terminado las palomitas. La verdad siempre me pasa igual, ahora que lo pienso, me parece un excelente pretexto para justificar la compra de una cubeta más grande, se lo voy a plantear a mi hermana.

En esta ocasión iré directo al grano: La Laguna Rosa es una de las películas que más me han gustado, por una sencilla razón, una persona como yo cumple su sueño de ser actriz y bailarina dentro y fuera del filme. Déjenme presentarme, soy Adriana, mucho gusto a todos. Desde que nací he notado que algunas personas se me quedan viendo como si tuviera manchas de colores en la cara, yo me digo a mí misma que lo que pasa es que presienten que están frente a una de las mejores pintoras mexicanas, se los aseguro, algún día habrá tantas playeras mías como de Frida Kahlo. El caso es que Mony y su hermano Juan han sido una inspiración para mí, yo también quiero demostrarle al mundo que tengo talento, que mis manos, aunque son pequeñas, pintan paisajes de ensueño y que mis ojos, como los de Mony, siempre ven lo mejor de las personas. Quiero que dejen de subestimarme y de pensar que otros pintaron mis cuadros o que alguien me ayudó, el día que quieran pueden ir a mi estudio para comprobar lo autosuficiente que soy. Volviendo al tema, después de ver la película de Mony, me puse a investigar sobre ella, ¿y qué creen? en una audición de la Royal Academy of Dance hizo llorar al comité de evaluación que quedó conmovido con su forma de bailar, eso no es todo, este año ganó el premio a mejor actriz en el San Antonio Film Festival. ¿Ya tienes el ojo cuadrado? Es cierto, Mony y yo nacimos con un cromosoma extra, el famosísimo cromosoma 21, pero no por eso tenemos menos sueños o expectativas, el límite nos lo pone la sociedad con sus prejuicios o esas ideas pasadas de moda. ¿Por qué les da tanto miedo lo diferente? Dicen que el cine empieza cuando se prenden las luces y esta película me hizo darme cuenta de que me encantaría que dejaran de producir, comprar, distribuir y recomendar series y películas de narcos y violencia, basta de glorificar a quienes nos han hecho tanto daño, no se dan cuenta que si no cambiamos nuestras historias, nunca cambiaremos nuestra historia, México es mucho más que eso que nos han contado, México también es La Laguna Rosa, que, por cierto, nos enseña unos lugares espectaculares de Yucatán.

El año pasado CODA nos demostró en los premios Óscar que nuestro mundo está listo para derribar barreras, que es más inclusivo de lo que pensamos y que se puede ver y vivir la vida desde otra ventana. Hoy te invito a que veas la vida de otro color, hoy quiero que la veas desde el corazón de Mony, desde el mío, desde

La Laguna Rosa.

CON TODO EL CARIÑO, ADRIANA

La película La Laguna Rosa todavía no se estrena. Por el momento, está participando en varios festivales representando a México y ya ganó en el Festival de San Antonio en Estados Unidos en la categoría de mejor película y mejor actriz. Esperamos ver este largometraje muy pronto en la cartelera de todos los cines. Si quieres apoyar este proyecto para que nuestro cine sea más inclusivo, te invito a seguir las redes sociales de la película.

