La búsqueda de la verdad ha conducido mi vida: Roger Bartra

La búsqueda de la verdad, la rebeldía, la extranjería y la aventura, dice el sociólogo y antropólogo Roger Bartra (Ciudad de México, 1942) han sido los cuatro ejes que han regido su vida. A sus 80 años, decide zambullirse en su memoria personal, intelectual y académica, para escribir Mutaciones. Autobiografía intelectual (Debate) construido no sólo a partir del recuerdo, sino también con su acervo íntimo como las cartas que escribía a sus padres, así como de las entrevistas que ha dado a lo largo de su vida pública.

“Decidí jugar con esta idea de rememorar a ese otro a través de cartas y de entrevistas. Sumergirse en la memoria propia es fascinante, corre uno el peligro de cultivar excesivamente el ego, qué remedio, pero hay que esforzarse por tener una dosis de ironía y, por lo tanto, de modestia ante esa contemplación del ego”, advierte.

El investigador, autor de libros como La jaula de la melancolía (1987), El salvaje en el espejo (1992), La democracia ausente (2000) y Regreso a la jaula (2021), entre muchos otros, cuenta que hurgar en el pasado es enterrarse en un país extranjero. “Cuando te sumerges en el pasado, la sorpresa es verse a uno mismo haciendo cosas diferentes, parece otro y al mismo tiempo es el mismo. Esa fue mi sensación al zambullirme en mis épocas juveniles y de madurez. He cambiado, he sufrido mutaciones, soy el mismo y soy otro al mismo tiempo”.

Bartra, hijo de refugiados españoles, ha sido un intelectual incómodo para el poder político, por ello, dice, hay que tener cuidado de los dogmas. “A lo largo de mi vida, como antropólogo y sociólogo, he buscado la verdad, es decir, observar la realidad y entenderla tal cual es, no deformarla. Sin embargo, la obsesión por la verdad, te puede atar a verdades dogmáticas que son, en realidad, pseudo verdades establecidas por el poder político o intelectual”.

Para Bartra la aventura significa lanzarse a espacios nuevos no explorados con la imaginación abierta para descubrir nuevas cosas, pero también implican peligro, incluso desde el punto de vista intelectual porque puedes caer en trampas. “Estas Mutaciones responden a la pasión por la aventura, el riesgo, la rebeldía”, cuenta.

La democracia ha sido otro de los temas que han ocupado su pensamiento, al respecto, dice: “La política es un terreno fangoso, me ha interesado toda mi vida porque soy una criatura de la Guerra Civil Española; fui militante de un partido radical, pero supe que no quería ser líder, no quería ser dirigente político porque me di cuenta de que tenía espacios resbalosos, llenos mentira; me fascinaba y me repugnaba. Al día de hoy me atrae el mundo de la política y, al mismo tiempo, me da asco por razones evidentes: el mundo de la política está lleno de corrupción y de mentiras, de demagogia”.

Y añade: “La democracia en México no está avanzando, está frenada y atrapada en una pugna muy complicada entre los impulsos democráticos de la ciudadanía y un gobierno que quiere regresar al autoritarismo priísta. Estamos en un momento de gran tensión y de confrontación. No soy optimista, la verdad”.

