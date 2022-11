Cuestionario de Proust. Respuestas de Maria Hanemann, pianista mexicana

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SER HONESTA Y SIEMPRE TENER LOS PIES SIEMPRE BIEN PLANTADOS EN LA TIERRA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: TRATO DE SER POSITIVA SIEMPRE Y TOMAR LAS COSAS DE QUIEN VIENEN.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENTE, HUMILDE, SIMPÁTICO, Y QUE TENGA BUENA PLÁTICA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LAS MISMAS QUE LAS DE LOS HOMBRES.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: QUE SEAN APOYADORES Y QUE SEAN REALES.

6. TU PRINCIPAL CULPA: LOS CHOCOLATES Y LAS PICAFRESAS.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: TOCAR PIANO.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: TENER SALUD, ESTAR CON FAMILIA Y CON AMIGOS, Y PASARLA BIEN.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: PERDER A MIS PAPÁS.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: SI NO FUERA YO, ME GUSTARÍA SER ACTRIZ, CANTANTE O BAILARINA.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN DONDE PUEDA ESTUDIAR BIEN PIANO Y PUEDA APRENDER.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: SUSHI, TACOS, FLAUTAS DE POLLO, ENFRIJOLADAS Y AGUA NATURAL.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: COLOR ROSA Y ROSAS ROJAS.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: J.K ROWLING, EDITH EGER.

15. TUS POETAS FAVORITOS: MARIO BENEDETTI Y GARCÍA LORCA.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: SPIDERMAN.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: HERMIONE GRANGER.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART.

19. TU PINTOR FAVORITO: VAN GOGH, MARC CHAGALL Y KEITH

HARING.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: MOZART.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: ANNE FRANK.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: DANIELA, ANASTASIA, EMMA, CLARA, HAILEY Y ARIA.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: TARÁNTULAS.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: HITLER.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: NINGUNO.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: QUE LAS MUJERES PODAMOS VOTAR DESDE HACE MUCHAS DÉCADAS, ME PARECE INCREÍBLE QUE ANTES NO SE PUDIERA.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: BAILAR Y SER FLEXIBLE.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: FELIZ.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: NO ME MOLESTA TANTO LA GENTE FACHOSA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DORMIDA.

31. TU LEMA FAVORITO: SI TIENES UN SUEÑO NO TE RINDAS.

MBL