Cuestionario de Proust: Respuestas de Carmen Gaitán, historiadora del arte, directora del Museo Nacional de Arte

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SOBREVIVIR A LA PÉRDIDA DE TODA MI FAMILIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOLIDARIA Y COMPASIVA.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA ÉTICA EN TODAS LAS PRÁCTICAS DE SU VIDA.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA CONGRUENCIA.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: PRESTAR ATENCIÓN
INTELIGENTE Y SINCERA.
6. TU PRINCIPAL CULPA: OFENDER SIN PROPÓSITO.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: VISITAR MUSEOS EN EL MUNDO.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: IGUALDAD, FRATERNIDAD
Y LIBERTAD.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO HABER CONOCIDO A FEDERICO CAMPBELL.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: LA QUE VEO EN EL ESPEJO.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA CALLE JOJUTLA EN LA COLONIA CONDESA RODEADA DE AMIGOS, PARQUES Y BUENA COMIDA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: TORTILLAS DE HARINA CON CALDILLO DE RES Y ASADERO, SABOR DE MI INFANCIA EN CHIHUAHUA.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LAS JACARANDAS EN CUARESMA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IRENE VALLEJO, MARGARITE YOURCENAR, MIGUEL LEÓN PORTILLA, FEDERICO CAMPBELL, ELENA PONIATOWSKA, JULIO CORTÁZAR Y NELLIE CAMPOBELLO.
15. TUS POETAS FAVORITOS: RAMÓN LÓPEZ VELARDE, MIRIAM MOSCONA, OCTAVIO PAZ Y RIMBAUD.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: LOS HÉROES DE SHAKESPEARE, SIEMPRE COMETEN ERRORES PORQUE SON HUMANOS.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ARTEMISA GENTILESCHI, SE ABRIÓ PASO EN LA PINTURA EN UN MUNDO DOMINADO POR LOS HOMBRES.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART.
19. TU PINTOR FAVORITO: JOSÉ CLEMENTE OROZCO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: CARLO MAGNO.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MADAME CURIE.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ELEONORA Y EDUARDO.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: EL RATÓN.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AUGUSTO PINOCHET.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAÍDA DEL 3ER REICH.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL MATRIMONIO ENTRE
PERSONAS DEL MISMO SEXO.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: HACER DINERO PARA DAR Y REGALAR.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA LA INJUSTICIA Y LA FALTA DE EMPATÍA.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE UNA MANERA JUSTA.
31. TU LEMA FAVORITO: “DECIR LA VERDAD SIN OFENDER”.
PAL