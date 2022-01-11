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Cuestionario de Proust: Respuestas de Carmen Gaitán, historiadora del arte, directora del Museo Nacional de Arte

Para entender las ideas más peligrosas, debemos primero comprender y desenterrar qué nos mueve como seres humanos. Lea, diviértase, y ¿por qué no? Conózcase a usted mismo

CULTURA

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VOCES. Carmen Gaitán. Foto: Especial

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: SOBREVIVIR A LA PÉRDIDA DE TODA MI FAMILIA.

2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: SOLIDARIA Y COMPASIVA.

3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: LA ÉTICA EN TODAS LAS PRÁCTICAS DE SU VIDA.

4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: LA CONGRUENCIA.

5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: PRESTAR ATENCIÓN
INTELIGENTE Y SINCERA.

6. TU PRINCIPAL CULPA: OFENDER SIN PROPÓSITO.

7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: VISITAR MUSEOS EN EL MUNDO.

8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: IGUALDAD, FRATERNIDAD
Y LIBERTAD.

9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE?: NO HABER CONOCIDO A FEDERICO CAMPBELL.

10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS?: LA QUE VEO EN EL ESPEJO.

11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR?: EN LA CALLE JOJUTLA EN LA COLONIA CONDESA RODEADA DE AMIGOS, PARQUES Y BUENA COMIDA.

12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITA: TORTILLAS DE HARINA CON CALDILLO DE RES Y ASADERO, SABOR DE MI INFANCIA EN CHIHUAHUA.

13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: EL NEGRO Y LAS JACARANDAS EN CUARESMA.

14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: IRENE VALLEJO, MARGARITE YOURCENAR, MIGUEL LEÓN PORTILLA, FEDERICO CAMPBELL, ELENA PONIATOWSKA, JULIO CORTÁZAR Y NELLIE CAMPOBELLO.

15. TUS POETAS FAVORITOS: RAMÓN LÓPEZ VELARDE, MIRIAM MOSCONA, OCTAVIO PAZ Y RIMBAUD.

16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: LOS HÉROES DE SHAKESPEARE, SIEMPRE COMETEN ERRORES PORQUE SON HUMANOS.

17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: ARTEMISA GENTILESCHI, SE ABRIÓ PASO EN LA PINTURA EN UN MUNDO DOMINADO POR LOS HOMBRES.

18. TU COMPOSITOR FAVORITO: MOZART.

19. TU PINTOR FAVORITO: JOSÉ CLEMENTE OROZCO.

20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: CARLO MAGNO.

21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: MADAME CURIE.

22. TUS NOMBRES FAVORITOS: ELEONORA Y EDUARDO.

23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: EL RATÓN.

24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA?: AUGUSTO PINOCHET.

25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: LA CAÍDA DEL 3ER REICH.

26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: EL MATRIMONIO ENTRE
PERSONAS DEL MISMO SEXO.

27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?: HACER DINERO PARA DAR Y REGALAR.

28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ALEGRE.

29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE?: PARA LA INJUSTICIA Y LA FALTA DE EMPATÍA.

30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR?: DE UNA MANERA JUSTA.

31. TU LEMA FAVORITO: “DECIR LA VERDAD SIN OFENDER”.

PAL

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Cuestionario de Proust Museo Nacional de Arte Cúpula Edición Impresa