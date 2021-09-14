Cuestionario de Proust: Rodrigo Macías, director de orquesta y compositor

1. TU PRINCIPAL VIRTUD: CONSTANCIA.
2. TU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA: CREATIVIDAD.
3. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UN HOMBRE: INTELIGENCIA, TALENTO Y SENCILLEZ.
4. TUS CUALIDADES FAVORITAS EN UNA MUJER: INTELIGENCIA,
TALENTO Y PRAGMATISMO.
5. TU CUALIDAD FAVORITA EN AMIGOS: LEALTAD.
6. TU PRINCIPAL CULPA: COCA COLA.
7. TU OCUPACIÓN FAVORITA: CREAR.
8. TU IDEA DE LA FELICIDAD TERRENAL: HACER LO QUE UNO AMA.
9. ¿CUÁL CONSIDERARÍAS LA DESGRACIA MÁS GRANDE? LA FALTA DE ESPERANZA EN LA HUMANIDAD.
10. SI NO FUERAS TÚ, ¿QUIÉN SERÍAS? UN PINTOR.
11. ¿DÓNDE DESEARÍAS VIVIR? EN ISLANDIA.
12. TU COMIDA Y BEBIDA FAVORITAS: LA MEXICANA Y UN BUEN VINO.
13. TU COLOR Y FLOR FAVORITOS: AZUL Y ORQUÍDEA.
14. TUS AUTORES LITERARIOS FAVORITOS: PHILIP K. DICK, CARLOS FUENTES Y JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ.
15. TUS POETAS FAVORITOS: JOSÉ JUAN TABLADA, SAÚL ORDÓÑEZ
Y OCTAVIO PAZ.
16. TUS HÉROES FICTICIOS FAVORITOS: EL AGENTE 007.
17. TUS HEROÍNAS FICTICIAS FAVORITAS: LA MUJER MARAVILLA.
18. TU COMPOSITOR FAVORITO: BEETHOVEN.
19. TU PINTOR FAVORITO: PICASSO.
20. TU HÉROE HISTÓRICO FAVORITO: NEZAHUALCÓYOTL.
21. TU HEROÍNA HISTÓRICA FAVORITA: LEONA VICARIO.
22. TUS NOMBRES FAVORITOS: LUCIANO, JULIA Y EMILIA.
23. TU REPULSIÓN DE MASCOTA: ARÁCNIDOS.
24. ¿QUÉ PERSONAJE DE LA HISTORIA TE DESAGRADA? ADOLF HITLER.
25. EVENTO MILITAR QUE MÁS ADMIRAS: BATALLA DEL MONTE DE LAS CRUCES.
26. LA REFORMA QUE MÁS APRECIAS: CULTURAL.
27. ¿QUÉ TALENTO NATURAL TE GUSTARÍA TENER?
LA ORGANIZACIÓN.
28. TU PRINCIPAL ESTADO DE ÁNIMO: ENSOÑACIÓN.
29. ¿PARA QUÉ FALTA ERES MÁS TOLERANTE? DISTRACCIÓN.
30. ¿CÓMO TE GUSTARÍA MORIR? DORMIDO, EN PAZ.
31. TU LEMA FAVORITO: “LA GOTA DE AGUA PERFORA LA ROCA NO POR SU FUERZA SINO POR SU CONSTANCIA”.
PAL